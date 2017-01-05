Активист добился права сфотографироваться на паспорт в вышиванке 7 5.01.2017, 15:30

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Для этого активисту студенческого движения пришлось прорубить целый «тоннель» в «горе» бюрократии.

Историю о том, как удалось сломить головотяпство чиновников и добиться фотографии на паспорт в вышиванке, рассказал в «Фейсбуке» общественный активист Алесь Крот.

«Месяц назад решил поменять паспорт, так как закончились страницы в нем. Как прогрессивный молодой человек посмотрел все заранее на официальных страницах отдела по гражданству и миграции, нашел что с собой брать, а что не брать, какие снимки делать (4 на 5), а какие не делать (9 на 12) и т.д.

Но в какой-то момент подумал: надо же красивым выглядеть на снимке. И решил в результате сфотографироваться в вышиванке .

Без проблем сдал все документы, и даже с паспортисткой мило пообщался о том, как прекрасен белорусский язык, и что нужно на нем чаще всем разговаривать. Сказали друг другу на прощание «Да пабачэння». Подумал я, что дело сделано. Ага, как-бы не так.

Прихожу через 3 дня, чтобы забрать обратно паспорт, поскольку там виза действующая. А мне вместо паспорта, все документы возвращают и говорят:

- Не приняли ваши бумажки.

Я аж присел:

- Как не приняли?

- Да вот, сказали, что проблема в фото...

- Так а что с ним не так?

- Наверное, в рубашке вашей, что с орнаментом ...

Как только первое чувство несправедливости отпустило, решил настоять на своем и перейти в наступление, чтобы дали мне более внятные объяснения по поводу отказа, и со ссылками на нормативные акты. Но ничего конкретного так и не услышал, кроме как отсылку к требованию под названием «на снимке должна отсутствовать незарегистрированная символика». Почему белорусский орнамент считается незарегистрированной символикой, я так и не понял. Поэтому решил поехать в структуру повыше, в сам районный отдел по гражданству и миграции.

И что вы думаете, там местные специалисты мне сказали то же самое, но уже вынесли распечатанный нормативный документ, где показали п.7 раздела «Технические требования к фотографиям для паспортов» Постановления Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 28.06.2010 N 200, где написано, что «не допускается наличие на лице, шее, предметах одежды фотографируемого (в пределах трафарета для фотопечати) символики, не зарегистрированной в установленном порядке (кроме ювелирных изделий и бижутерии)». Но объяснить, почему белорусский орнамент считается незарегистрированной символикой, мне опять не смогли. К сожалению, на тот момент начальника отдела также не было. В итоге решил написать электронное обращение.

И вот какая развязка получилось: менее чем через неделю как раз перед самыми праздниками позвонил начальник районного отдела и сообщил, что мое дело решено, а все виновные подчиненные наказаны. При этом очень извинялся, что не может по-белорусски общаться и попросил меня приехать на следующий день, чтобы привезти им документы, а они, соответственно, смогли сделать мне паспорт.

Приехал, отдал. Попросили забрать заявление, так как на работе конец года и у всех «запара», а само дело в принципе решено в мою пользу. Паспорт обещали сделать быстро.

И что мы имеем в итоге?

1) делать снимки на паспорт в вышиванках не возбраняется

2) белорусский орнамент не является незарегистрированной символикой, поэтому если вам об этом говорят, то смело отвечайте, что ни в каких нормативных актах МВД этого нет

3) не бросайте дело на половине пути: вернули документы - пишите запрос в вышестоящие инстанции.

Если по дороге вам встречается гора, то это не значит, что нужно разворачиваться обратно или карабкаться через нее. Возможно, есть более простой вариант решения проблемы в виде тоннеля. Надо просто правильно спросить, как к нему пройти».