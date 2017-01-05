Психологи: утренний и вечерний душ неожиданным образом влияют на организм 2 5.01.2017, 15:53

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Исследование психологов Гарварда позволяет по-новому взглянуть на привычную процедуру.

У большинства людей есть предпочтительное время приема душа — кто-то любит принимать его утром, а кто-то вечером. Однако новое исследование показало, что от времени этого ежедневного ритуала зависит наше настроение и работа ума, пишет издание newsyou.info.

Оказывается, утренний душ стимулирует креативность, он полезен для находящихся в состоянии стресса работников. Вечерний душ помогает тем, кому бывает сложно переключиться после возвращения с работы в режим расслабленности и сонливости.

Психолог Гарвардского университета Шелли Карсон утверждает, что утренний душ особенно полезен тем, кто пребывает в состоянии стресса из-за необходимости проявлять креативные качества на работе. Водные процедуры помогают расслабиться, но они же повышают и концентрацию, поэтому прием душа по утрам необходим тем, кому требуется мобилизация мозга для выполнения ответственных задач. Когнитивные зоны мозга расслабляются, обновляются и регенерируют, из-за чего в голове возникают блестящие идеи и способы решения тех или иных проблем.

Вечерний душ эффективно регулирует температуру тела. Мы выходим из теплого душа распаренными, и быстрое охлаждение организма в комнате с прохладной температурой (именно такую необходимо поддерживать в спальне) вызывает резкое ощущение сонливости. Именно поэтому эксперты в области лечения бессонницы часто рекомендуют прием вечернего или даже ночного душа.

А вот если вы хотите добиться максимального эффекта, то принимайте душ утром и вечером. При этом совсем необязательно каждый раз использовать шампунь для волос, чтобы не нанести им повреждений.