Павел Северинец предложил судье написать рапорт об увольнении 2 5.01.2017, 16:11

Павел Северинец

Фото: charter97.org

А «свидетелям»-милиционерам лидер БХД напомнил, что им придется ответить за ложь на политических процессах.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Павел Северинец оштрафован на 50 базовых величин (1 тыс. 150 рублей) за участие в акции в поддержку телеканала «Белсат».

Такое решение принял 5 января судья суда Ленинского района Минска Дмитрий Остапенко, сообщил БелаПАН Северинец.

Протокол в отношении политика по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) был составлен по итогам пикета 20 декабря. В этот день представители оппозиции вышли с плакатами в поддержку телеканала «Белсат» к администрации Лукашенко. Они передали в приемную администрации обращение с требованием «остановить вещание российских пропагандистских каналов, которые подрывают независимость Беларуси, а также включить «Белсат» в сетку вещания в Беларуси, финансировать его за счет государственного бюджета и аккредитовать всех журналистов».

«Я по итогам суда предложил судье написать рапорт об увольнении в связи с их действиями. Ответ был такой: «Мы ваше мнение услышали», — сказал Северинец.

Политик также опубликовал в «Фейсбуке» свой диалог на суде со «свидетелями»-милиционерами:

«Спрашиваю у «свидетелей» -милиционеров:

- Вы кому служите?

- Белорусскому народу.

- А почему за защиту независимости в суд тянете?

- Не буду отвечать.

- Совесть у Вас есть?

- Не буду отвечать.

Будете отвечать, ребята. И перед Богом, и перед людьми».

Это первый для Павла Северинца штраф в 2017 году. В минувшем году сопредседателя БХД привлекали к административной ответственности за участие в акциях оппозиции не менее 15 раз.