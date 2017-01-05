В Витебске разрешили концерт группы Dzieciuki 5.01.2017, 16:26

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Музыканты надеются выступить в витебском Torvald Art-Pub уже весной.

Концерт группы Dzieciuki разрешили в Витебске. Гастрольное удостоверение на выступление гродненцев получил местный организатор Владимир Булавский, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Пока не думаю, что стоит озвучивать какие подробности, - комментирует новость для euroradio.fm Владимир. - Могу сказать, что это будет сольное выступление в витебском Torvald Art-Pub. Точную дату тоже пока называть не буду, но это будет весной. Все подробности озвучу чуть позже».

Напомним, последний год группе Dzieciuki отказывали в выдаче гастрольных удостоверений. Основной причиной запрета на выступление чиновники называли «экстремизм». На все просьбы объяснить, что именно из деятельности группы подпадает под такое определение и рассматривала ли их творчество соответствующая государственная комиссия по предотвращению экстремизма, ни одного вразумительного ответа от официальных лиц не было.

Не случится ли прорыва канализации в пабе Torvald Art-Pub в день концерта группы Dzieciuki, покажет время. А пока музыканты приглашают на свой большой сольник в Белостоке 25 февраля. Подробности на сайте организаторов.