Новый год и отвага 1 Наталья Рябова, «Белорусские новости»

5.01.2017, 16:34

Наталья РЯБОВА

Чиновники должны вначале на себе испытать все то, что они приготовили для народа.

Прекрасный тест на знание самых выдающихся прошлогодних цитат чиновников (кстати, я правильно ответила на все вопросы) навел меня в эти новогодние дни на следующую аналогию.

Как правило, такие идеи получаются в результате сочетания некой либо не очень продуманной до конца, либо непопулярной идеи и, во-вторых, смелости заявить свое мнение, каким бы оно ни было, учитывая, что это не очень приветствуется.

В общем, если доводить до абсурда и то, и другое, получится примерно вот так:

Для достижения уровня Дейла не хватает только активного оптимизма, коим не все обладают в нужной степени.

Нассим Талеб в своей книге «Антихрупкость» пишет, что современность производит все больше и больше «героев наоборот» — то есть не тех, кто жертвует собой ради общества, а тех, кто распоряжается, лично при этом ничем не рискуя.

Одни — герои (воители, солдаты, пророки, ученые-одиночки, великие писатели, журналисты-расследователи, диссиденты) — ставят на кон свою шкуру и свою душу ради других, предпринимают риск за других и создают универсальные, вечные ценности.

Другие свою шкуру на кон не ставят, наоборот, вред от своих действий несут не столько они, сколько общество, например, налогоплательщики — это бюрократы, консультанты, крупный бизнес, менеджеры в костюмах, редакторы, журналисты-предсказатели, политики, банкиры.

В терминах государственного управления «герои» в интерпретации Талеба — местное самоуправление, а «антигерои» — центральное правительство.

Проблему эту с переносом ответственности фундаментально решили еще в древности. Законы Хаммурапи, созданные около 3800 лет назад, предписывают делать так:

«Если строитель построил человеку дом и свою работу сделал плохо, и дом рухнул и убил хозяина, то этот строитель должен быть казнен. Если он убил сына хозяина, должны убить сына этого строителя».

В Древнем Риме инженеры обязаны были какое-то время жить под мостом, который построили. Англичане пошли дальше — у них под мостами жила и семья инженера.

Ясно, что цель этих законов — не убить побольше строителей, а спасать жизни, побуждая их качественно делать свою работу.

Только не рискуя своим кошельком, можно говорить, что 130 рублей — это «нормальная» зарплата. Только будучи уверенным в своем трудоустройстве и пенсии, можно инициировать декрет о «тунеядцах». Только зная, что тебе ничего не будет (максимум — уволят или отчитают на закрытом от глаз публики заседании), можно закапывать деньги в песок госпрограмм и директивного кредитования — не личные деньги, а общественные.

Честно говоря, я все равно за отвагу. Хотелось бы больше живых говорящих лиц с экранов телевизора или монитора с неказенными текстами, даже если они будут иногда путаться в самых современных трафиках или повторять по два раза.

Желаю нам всем в новом году если не отважных героев (настоящих буйных мало!), то хотя бы просто побольше человечности и ответственности на всех уровнях!

Наталья Рябова, «Белорусские новости»