Первый белорус покорил Антарктиду 5.01.2017, 16:50

Гродненец стал первым белорусом, взошедшим на пик самого холодного континента.

Покорить массив Винсон интернациональной группе удалось 4 января, пишет vgr.by.

«Вся наша команда, 9 человек, в 19 часов стояла на вершине массива Винсон», — сообщил по спутниковому телефону инструктор группы, гид и профессиональный альпинист Александр Абрамов.

Кроме пяти россиян и белоруса на гору высотой 4897 метров поднимались француз и два поляка. По словам Александра Абрамова, альпинистам повезло с погодой. Если с утра гора была покрыта туманом, то днем в Антарктиде была идеальная безветренная погода.

Группа переночевала в лагере на высоте 3800 метров, затем ребята спустились вниз и отправились в обратный путь. До большой земли группа будет добираться на самолете, через чилийский город Пунта Аренас.

В планах Вадима Фролова — покорить пики всех шести континентов. Первой стала африканская гора Килиманджаро. Теперь вот антарктический массив Винсон. Летом Вадим собирается на североамериканский Мак-Кинли (Денали).