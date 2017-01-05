Ильдара Дадина перевозят из одной колонии в другую уже больше месяца 5.01.2017, 16:46

Ильдар Дадин

Российские власти пообещали рассказать о судьбе политзаключенного после 7 января.

Замглавы ФСИН России Валерий Максименко пообещал после 7 января рассказать, куда этапировали заключенного Ильдара Дадина из сегежской колонии, сообщает meduza.io.

Об этом Максименко сказал в телефонном разговоре с женой Дадина Анастасией Зотовой.

По словам Максименко, Дадина весь декабрь куда-то везли, а перед Новым годом сняли с поезда и поместили в СИЗО, чтобы он смог встретить праздник в более комфортных условиях, в том числе принять душ и поесть супа. Где именно находилось СИЗО и куда везут Дадина, Максименко не уточнил. Он отметил, что осужденного, жаловавшегося на пытки в сегежской колонии, уже поместили в поезд, и он приедет в новую колонию через два дня.

Правозащитница Любовь Волкова написала в своем фейсбуке, что Дадин, по имеющимся у нее данным, уже доставлен в алтайскую колонию номер 5 в Рубцовске. Официального подтверждения этим сведениям нет. Зотова написала в своем фейсбуке, что связалась с этой колонией, и ей ответили, что дадут какую-либо информацию только после письменного запроса.

Ильдар Дадин — первый человек в России, который был приговорен к заключению за неоднократные нарушения правил поведения на митингах. Свою вину он не признает. Международные правозащитные организации признали Дадина политическим заключенным.

В ноябре 2016 года в российских СМИ было опубликовано письмо Дадина из сегежской колонии, в котором он заявлял о пытках. Во ФСИН утверждали, что не нашли на теле заключенного следов повреждений.

5 декабря 2016 года Дадина этапировали из сегежской колонии из соображений безопасности. На протяжении более чем месяца нет никакой достоверной информации о его местонахождении.