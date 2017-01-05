Американские солдаты отправляются в Польшу 5.01.2017, 16:59

Архивное фото charter97.org/Иван Межуй

На базе «Форт Карсон» в Колорадо состоялось официальное прощание с подразделениями, которые будут развернуты в Восточной Европе.

«На этой неделе мы начнем переброску войск самолетами в Европу. Операция продлится примерно две недели», - сообщила пресс-секретарь базы «Форт Карсон» Данни Джонсон, передает «Радио Польша».

Примерно 4,4 тыс. военнослужащих из 3-й танковой бригады США будут нести службу на территории Польши, Литвы, Латвии, Румынии, Болгарии и Венгрии. «Мы будем проводить учения в разных местах Восточной Европы, но прежде всего в Польше. Командование также будет находиться в Польше», - добавила Джонсон.

Пресс-секретарь базы «Форт Карсон» также сообщила, что ротация американских войск будет осуществляться каждые девять месяцев. «Они готовились к этой миссии около полугода. Учения проходили в Государственном центре военной подготовки на нашей базе», - сказала Джонсон.

Операция Atlantic Resolve является ответом на агрессивные действия России в отношении Украины. Изначально американские солдаты должны были появиться регионе в конце января, начале февраля. Однако президент США Барака Обама ускорил реализацию решения, чтобы будущий президент Дональд Трамп, который выступает за налаживание отношений с РФ, не смог остановить процесс укрепления восточного фланга НАТО.

6 января, в немецкий порт Бремерхафен будет доставлено вооружение 3-й тяжелой бригады сухопутных войск США, в том числе танки типа «Абрамс» и бронетранспортеры «Брэдли».