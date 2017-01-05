Инструкция для «тунеядцев»: как правильно бороться с налоговой 5.01.2017, 17:16

Белорусы должны проявлять настойчивость и смелость в борьбе за отстаивание своих прав.

Граждане растеряны — ведь никто не предполагал, что декрет №3 «о социальном иждивенчестве» охватит практически каждую семью в Беларуси.

Кризис каждый день закрывает предприятия. Люди остаются без работы, но государство вместо помощи им, требует уплаты налога за то, что человек не работает. До народа доходит, что он становится главной «дойной коровой» у власти. Но в школах, в студенческих аудиториях никто не обучал граждан их правам, а поэтому они не могут быстро включиться в борьбу за отстаивание своих прав. Первое, что люди не способны сделать – написать письменное обращение.

Правозащитники предлагают свою помощь. Член Совета правозащитного центра «Правовая помощь населению» Анатолий Игнатьев проводит правовой ликбез на сайте belprauda.org — как грамотно обратиться к представителю власти.

— Вопрос об обращениях граждан к должностным лицам очень обширный, поэтому расскажу, как правильно подавать заявление, расскажу о сроках рассмотрения и об ответственности чиновников за нарушения рассмотрения обращений граждан.

Заявление отправлять всегда заказным письмом с уведомлением

При обращении куда-либо, нужно обеспокоиться о создании доказательств о том, что письменное заявление или жалоба (обращение) получено адресатом (например, налоговой инспекцией). Для этого нужно отправлять заявление или жалобу (обращение) почтой, с обязательным обратным уведомлением почты о получении адресатом почтовой корреспонденции. Это будет немного дороже, но отправитель будет иметь на руках доказательный документ (обратное уведомление почты о том, что адресат получил обращение).

Я не один раз сталкивался с тем, что, когда отправлял обращение простым письмом, то получатель потом мне заявлял, что никакого письма от меня не получал. Прохождение через почту простых писем не регистрируется. Поэтому доказать факт получения адресатом письменного обращения становится невозможно. Обратное уведомление (полученное) нужно сохранять.

Что еще дает обратное уведомление?

Оно позволяет определить начало отпущенного законом срока на предоставление ответа, а это и есть момент получения организацией письма, так как обычно в этот же день получение письма регистрируется в журнале входящей корреспонденции организации. Тогда становится известна и дата ответа на обращение, — 1 месяц.

Желательно составить еще и опись вложения в почтовое отправление. У меня были случаи, когда мне представляли любую постороннюю бумажку и заявляли, дескать, вот что мы от вас получили.

Любое обращение гражданина можно записать в книгу замечаний и предложений

В каждой организации в канцелярии есть книга замечаний и предложений, которую также можно использовать для внесения своих требований и предложений.

Лучшим способом доставки обращения я считаю запись в книге замечаний и предложений с предложением представителю власти объясниться, поскольку ответ, например, малопонятен.

При этом нужно заручиться двумя свидетелями, что такая запись действительно была произведена, и сфотографировать сделанную запись в этой книге. В этом случае будут свидетели, что запись имела место, да еще будет и копия этой записи. В этом случае не нужно ожидать ответа целый месяц — ответ должны будут представить через 15 дней (в течение этого срока).

Контроль за исполнением направленного заявления, лежит на самом заявителе

Конечно, по закону об обращениях граждан и юридических лиц вам обязаны сообщить о результатах рассмотрения заявления, но, как показывает практика, если должностное лицо не беспокоить, то можете и не дождаться ответа.

Если обращение было направлено письмом, то нужно по обратному уведомлению установить срок представления ответа, и следить за получением ответа. Тут тоже могут быть фокусы.

Могут сообщить о том, что ответ выслан простым письмом, а в действительности ничего не будет выслано. У себя они сделают в журнале отметку о том, что ответ выслан.

Чтобы не попасться на эту удочку, нужно в день окончания срока представления ответа сходить в организацию и спросить, отправляли ли они ответ. Полученный от них ответ зафиксировать в книге предложений и замечаний, желательно со свидетелями и фотографированием записи. Вот так и создаются доказательства для привлечения нерадивых чиновников к административной ответственности. А затем, через 3-4 дня прийти и потребовать надлежаще заверенную копию ответа, и об этом тоже оставить запись в книге замечаний и предложений. Вряд ли откажут в предоставлении копии, надлежаще заверенной, в противном случае это можно расценивать как заведомый отказ в предоставлении ответа на обращение.

Должностное лицо может быть привлечено к ответственности

Статья 9.13 (Нарушение законодательства об обращениях граждан и юридических лиц) КоАП РБ устанавливает:

«Отказ в приеме обращения гражданина или юридического лица, либо нарушение установленных сроков рассмотрения такого обращения, либо неинформирование заявителя о решении, принятом по результатам рассмотрения обращения, либо неправомерный отказ заявителю в ознакомлении с материалами, непосредственно относящимися к рассмотрению обращения, либо непринятие в пределах своей компетенции мер по восстановлению нарушенных прав, свобод и (или) законных интересов заявителя – влекут наложение штрафа в размере от четырех до десяти базовых величин».

Всего установлено 5 оснований для привлечения к административной ответственности за нарушение этого закона. И каждым из этих оснований можно пользоваться.

Например, в жалобе, направленной в налоговую инспекцию, в ответ на требование о выплате сбора за «тунеядство», потребовать от нее, чтобы был восстановлен законный интерес гражданина, в соответствии с ст.58 Конституции РБ.

Ст.41 Конституции Республики Беларусь установлено:

«Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека, то есть право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, образованием, профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей, а также на здоровые и безопасные условия труда».

Можно требовать восстановления права на труд по имеющемуся образованию, специальности, профессии (указать имеющуюся профессию, специальность, что подтвердить копией диплома или иного соответственного документа).

И обязательно требовать восстановления нарушенного законного интереса на основании ст.58 Конституции РБ: «Никто не может быть понужден к исполнению обязанностей, не предусмотренных Конституцией Республики Беларусь и ее законами, либо к отказу от своих прав».

При этом требовать уважения к своему законному интересу, — не понуждаться к исполнению обязанности, не предусмотренной Конституцией РБ, на основании ст.53 Конституции РБ: «Каждый обязан уважать достоинство, права, свободы, законные интересы других лиц».

Если налоговая инспекция откажется восстанавливать нарушенный законный интерес, — не понуждаться к исполнению обязанности, не предусмотренной Конституцией РБ, то тут же обвинить их в отказе от исполнения требования Закона РБ «Об обращениях граждан», т.к. этот вопрос в ее компетенции, — она не может требовать уплаты этого сбора и должна отказаться от этого, всего-то делов.

Но ее можно будет обвинить не только в этом, а и в неуважении к законным интересам гражданина, и неуважению к Конституции Республики Беларусь, что уже является основанием взыскания морального вреда.

Это станет для них настоящим кордебалетом: выполнить такие требования они не смогут. Пусть поломают над этим голову!

Но нужно определиться, куда и кому направлять жалобу о предполагаемом нарушении закона и о привлечении к административной ответственности виновного лица (лиц).

Этот вопрос прописан в ПИКоАП РБ.

Ст.3.30 (Лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях) ПИКоАП РБ установлено, в частности:

«1. Протоколы об административных правонарушениях имеют право составлять уполномоченные на то должностные лица:

2) сельских, поселковых, районных, городских и областных исполнительных комитетов, администраций районов в городах (по статьям 9.5–9.13, 9.22, 9.24, 9.28, 10.1–10.4, 10.8, частям 1–3 статьи 12.10, частям 1–3 и 6–8 статьи 12.17, статьям 15.21–15.26, 15.28–15.31, 15.35, 15.37, 15.42–15.45, 15.54, 15.61, 16.7, 19.1–19.7, 21.1–21.6, 21.9, 21.11–21.16, 23.26, 23.40, 23.41, 23.43, части 2 статьи 23.77, статье 23.78 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях;

16) органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь (по статьям 9.6, 9.13, части 1 статьи 9.19, статьям 9.20, 9.21, 9.24–9.26, 10.1–10.4, 10.7, 10.9, 11.1–11.11, 11.16–11.19, 11.21, 11.23–11.25, 11.28, 11.32, 11.36–11.40, 11.42–11.49, 11.59–11.61, 11.64–11.74, 11.76–11.79, 11.81, 12.1–12.11, частям 1–4, 6, 7 и 9 статьи 12.13, статье 12.14, части 2 статьи 12.15, статьям 12.16–12.30, 12.33–12.39, 12.41, 12.42, 12.44, 12.45, части 2 статьи 12.46, статьям 12.47– 12.49, 13.1–13.11, 13.13, 13.14, части 1 статьи 14.2, статьям 14.3, 14.5–14.8, 15.1, 15.3, 15.6, 15.9–15.12, 15.14, 15.15, 15.18, 15.20–15.24, 15.26, 15.37, 15.39–15.41, 15.52, 15.55, 15.56, 15.61, 15.63, 16.7, 16.8, 18.32, 18.33, 20.1, 20.2,21.1–21.8, 21.12, 21.14, 21.15, 21.17–21.19, 22.7, 22.8, 22.10, 22.11, 22.16, 23.7–23.9, 23.11–23.13, 23.16–23.18, 23.20,23.21, 23.23–23.25, 23.27, 23.28, 23.35–23.37, 23.41, 23.42, 23.64, 23.72, 23.73, 23.75, части 2 статьи 23.77, статьям 23.78, 23.79 (за правонарушения, совершенные должностными лицами контролирующих органов), 23.80–23.84, 24.3, 24.10 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях);

7) прокурор (по статьям 9.6, 9.10, 9.13, 9.16, 9.19, 21.9, 21.10, 22.10, 23.16, 23.18, 23.25, части 2 статьи 23.26, статьям 23.37, 23.38, части 1 статьи 23.54, части 2 статьи 23.58, статьям 23.79–23.83, 24.3, части 3 статьи 24.10, статьям 25.2– 25.4, части 2 статьи 25.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях; за иные административные правонарушения – при осуществлении надзорных функций)».

Таким образом, протоколы об административном правонарушении уполномочены составлять уполномоченные на то лица:

— администраций районов в городах;

— органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь;

— прокуроры.

Я обычно направлял жалобу в местный Комитет государственного контроля Республики Беларусь, адресуя ее начальнику (председателю). И, дополнительно, обязательно дублировал эту жалобу, жалобой в прокуратуру. В жалобе указывал доказательства совершения административного правонарушения и прикладывал к жалобе, в качестве приложения, копии доказательных документов.

Далее, действовать по складывающимся обстоятельствам. После получения ответа из налоговой инспекции стоит подать жалобу в местную прокуратуру. А в случае нарушения закона об обращениях граждан, — обращаться в прокуратуру и госконтроль.

Действующее законодательство предоставляет широкие права гражданам на подачу заявления, жалоб и предложений к должностным лицам, а также требовать от них исполнения закона. И не забывать, что можно представителя власти привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение им своих обязанностей, установленных законом.

Мы, правозащитники, будем подсказывать, как правильно действовать, но сами вы должны проявлять настойчивость, смелость, профессионализм и любая проблема будет разрешаться.

Анатолий Игнатьев, член Совета правозащитного центра

«Правовая помощь населению».