Анешка Ромашевская: Премьер Польши заверила меня, что «Белсату» ничего не угрожает 5.01.2017, 17:22

Агнешка Ромашевская

Фото: Agencja Gazeta

Принципы работы телеканала будут выработаны вместе с МИД Польши в ближайший месяц.

Об этом в «Фейсбуке» сообщила директор телеканала «Белсат» Агнешка Ромашевская.

«Думаю, вы, как и я, будете довольны новостью, которую хочу сообщить: премьер-министр (Беата Шидло – ред.) заверила меня и уполномочила сообщить, что существованию «Белсата» ничего не угрожает. Ближайший месяц мы посвятим установлению наших дальнейших условий сотрудничества с МИД Польши», - сообщила Агнешка Ромашевская.

Напомним, что 16 декабря директор «Белсата» Агнешка Ромашевская заявила в интервью польскому изданию Wpolityce, что по информации неофициальные источников в МИД Польши было принято решение сократить финансирование телеканала «Белсат» в 2017 году на 2/3 и предложить ему вещание на русском языке.

По словам министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, была достигнута договоренность с белорусскими властями о вещании в Беларуси вместо «Белсата» польскоязычного канала.

Белорусские политические активисты и деятели культуры начали кампанию в поддержку телеканала «Белсат».

20 декабря возле здания администрации Лукашенко была проведена акция оппозиции с требованием «выключить НТВ – включить «Белсат».