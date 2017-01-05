БХД требует переименовать проспект Дзержинского в Минске 5.01.2017, 17:31

Активисты хотят назвать проспект именем деятеля белорусского возрождения Адама Станкевича.

В Минске начался сбор подписей за переименование проспекта Дзержинского в проспект Адама Станкевича. Кампанию проводит оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия», пишет naviny.by.

Адам Станкевич — белорусский католический священник, литературовед, писатель, деятель белорусского возрождения, лидер Белорусской христианской демократии 1920-1930-х годов.

«Люди 25-50 лет подписываются охотно, — рассказал сопредседатель БХД Павел Северинец. — А вот те, кто старше 60 или моложе 25 лет, — катастрофа: «А нам Дзержинский нравится». Раздаем информацию об Адаме Станкевиче, читают, удивляются, почему о таких личностях не рассказывают по телевизору».

Сбор подписей проходит в рамках кампании «100 лет БХД» и к 125-летию со дня рождения Станкевича.