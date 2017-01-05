Лукашенко установил порядок платы за лифт и содержание подъездов 26 5.01.2017, 17:42

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Диктатор окончательно закрепил норму, по которой за лифт платят и жители первых этажей.

Согласно указу Лукашенко, закрепляется временно действовавшая в 2016 году норма по оплате населением отдельных жилищно-коммунальных услуг, в частности технического обслуживания лифта и санитарного содержания вспомогательных помещений.

Так, в соответствие с документом, они оплачиваются потребителями исходя из количества граждан, зарегистрированных в жилом помещении, а не соразмерно общей площади принадлежащих им или занимаемых ими жилых помещений, пишет БелаПАН.

По такому же принципу потребителями возмещаются расходы организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования в многоквартирных жилых домах (за исключением лифтов).