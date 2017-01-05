7 января будет наблюдаться редкое астрономическое явление 5.01.2017, 17:59

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В это время все планеты Солнечной системы будут двигаться директно — в одном направлении, если ориентироваться по Земле.

Древние жрецы считали считали такие редкие явления крайне благоприятным периодом для всех землян и временем великих возможностей, пишет nashemisto.dp.ua.

Стефани «Уэйв» Форест — первый знаменитый астролог, начавший публиковать статьи, вести онлайн-курсы и проводить лекции на тему этого явления, объясняет:

«В этот момент с нашей геоцентрической точки зрения вся наша солнечная система движется в одном направлении, как одна цельная космическая река, направленная в одну сторону — вперед. Мы называем это директным движением. Такая синхронность — редкое явление в космосе».

Еще первые люди, ставшие наблюдать за звездным небом, замечали, что есть периоды, которые можно связывать с особыми надеждами на будущее.

Бывают такие времена, когда направление движения Земли по бескрайнему космосу точно совпадает с направлением движения Солнца (оно кажется неподвижным только для тех, кто находится внутри Солнечной системы). В это время Солнце может предоставить вам необычайную космическую поддержку в любом начинании. Но это происходит при одном условии: ваши цели направлены на пользу, а не на вред всей жизни на земле.

Астрологи рекомендуют использовать это время для совершения успешных бизнес-сделок, заключения браков, крупных приобретений, благотворительных акций, физических операций, инаугураций, начала нового дела, рождения нового президента и прочих событий, в которых крайне важно гарантировать положительный результат.

Этот период, длящийся почти целый месяц, начинается с директного Меркурия и завершается ретроградным Юпитером 6 февраля 2017 года.

Так что это время идеально подходит для того, чтобы использовать всю накопившуюся ранее информацию и уверенно двигаться вперед.

Ближайший январь — это время больших решений. Пропустите — и решать те же проблемы в последующие месяцы будет намного сложнее.

А чего ждать от ретроградного Юпитера в феврале?

«На протяжении всего цикла с 7 января по 6 февраля Юпитер пребывает в оппозиции Урану. Поэтому в это время в вашей жизни возможны внезапные, неожиданные изменения. Очевидно, большие события в этот период начнут происходить во всем мире, но и в вашей жизни готовьтесь к самым серьезным переменам», — говорит Уэйв.