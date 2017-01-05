Росатомовская АЭС в Беларуси - изначально политический проект 1 Андрей Ожаровский

5.01.2017, 18:04

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Андрей Ожаровский

Непонятно, на какой «эффективный диалог» c Литвой в этой ситуации рассчитывает МИД Беларуси.

Литва объявила о назначении специального посла для координации действий ведомств по вопросам строящейся Росатомом Белорусской атомной станции. Поводом для этого стал очередной инцидент при сооружении АЭС - удар корпуса реактора о железнодорожный столб при его транспортировке. Но причины этого шага, конечно, значительно более глубоки.

Официальная Беларусь предсказуемо обвинила Литву в «политизации» вопроса. «Если литовской стороне для наиболее эффективного диалога с нами требуется специальный координатор в стенах МИД, то это ее право, и это можно только приветствовать. Если данный пост учреждается лишь в целях дальнейшей политизации вопроса и переноса дискуссии на международные площадки, которые зачастую не имеют никакого отношения ни к ядерной тематике, ни к энергетике, ни к экологии, то в этом случае это, скорее, контрпродуктивный шаг», - сказал пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

Но изначально вопрос о строительстве АЭС в Беларуси был именно политическим. Экономическая ущербность и экологическая опасность этого проекта с самого начала была очевидна. Вопросы эти подробно раскрыты в Заключении Общественной экологической экспертизы ещё в 2010 году.

Цель сооружения Белорусской АЭС никак не экономическая, а политическая. АЭС строится с целью усилить зависимость Беларуси от России. Мне как гражданину России это кажется в корне неверным - я за истинно добрососедские отношения, я против интриг и обмана в межгосударственных отношениях.

Неподъёмный кредит в 10 миллиардов долларов усиливает финансовую зависимость Беларуси от России. В перспективе неспособность выплатить этот кредит может стать одним из рисков для потери политической независимости страны. Если АЭС будет достроена, это приведёт к зависимости как от поставок российского ядерного топлива, так и от российских технологий. Так что, похоже, представитель МИДа проговорился - в целом атомный проект - политическая комбинация, он «не имеют никакого отношения ни к ядерной тематике, ни к энергетике, ни к экологии». И если политический интерес властей России ясен и понятен, то о причинах участия властей Беларуси в этой авантюре можно только догадываться.

Также ясно, почему Литва всячески противится реализации атомного проекта, ведь АЭС строится близ Вильнюса, а не рядом с Минском, обеспокоенность Литвы выглядит обоснованной, угроза радиационных аварий и ядерных катастроф на не опробованном российском оборудовании вполне реальна. А спешка и многочисленные факты нарушений правил и инструкций при строительстве АЭС вероятность катастрофического сценария только повышают.

Кроме того, официальная Беларусь сама сделала многое, чтобы политизировать строительство АЭС. Беларусь нарушила взятые на себя обязательства в рамках ООНовских конвенций - Конвенции по трансграничной оценке воздействия на окружающую среду (Конвенция Эспоо) и Конвенции по доступу к информации, доступу к правосудию и участию общественности в принятии экологически значимых решений (Орхусская Конвенция). Нарушения Конвенций были установлены не только в рамках разбирательств процедурными органами, но и признаны на высшем политическом уровне, утверждены решениями Совещаний Сторон Конвенций в 2011 и 2014 годах.

Нарушения Конвенций ООН - не случайность, это политический шаг. Не следовало начинать строительство АЭС в спешке, до завершения консультаций с Литвой в рамках Конвенции Эспоо. Не следовало отказывать в предоставлении информации, задерживать, арестовывать активистов, тем самым нарушая Орхусскую Конвенцию. Именно эти шаги официальной Беларуси привели к «политизации», а отнюдь не реакция на эти нарушения со стороны Литвы.

Непонятно, на какой именно «эффективный диалог» в этой ситуации рассчитывает представитель МИД Беларуси. Для «эффективного диалога» надо - всего лишь - прекратить нарушения требований международных Конвенций. А для этого, для начала, нужно остановить российскую ядерную стройку близ Островца. Официальная Беларусь на это не пойдёт - вот и приходится продолжать политизацию и забалтывание этой важной проблемы.

Андрей Ожаровский, специально для charter97.org