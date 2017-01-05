Николай Статкевич: Почему Лукашенко так защищает колониальную символику? 2 5.01.2017, 18:11

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Николай Статкевич

Диктатор готов в любой момент сдать суверенитет Беларуси.

Об этом написал в «Фейсбуке» лидер белорусской оппозиции, кандидат в президенты на выборах 2010 года Николай Статкевич.

«В новогоднюю ночь власти задержали и продержали почти до утра под арестом нескольких патриотов только за их намерение встретить Новый год на Октябрьской площади столицы под бело-красно-белыми флагами.

Почему режим до сих пор так ненавидит национальный флаг?

Замену в 1995 году 700-летнего герба «Погоня» и флага его цветов, которые с сентября 1991 года были государственными символами Беларуси, можно было хотя бы объяснить.

Тогда недавно избранный правитель объявил о своем намерении присоединить нашу страну к России «на любых условиях». Ради этого он был готов «хоть на коленях ползти в Москву».

Торговать суверенитетом Беларуси под символами ее независимости было как-то неудобно. Поэтому вернули символы одной из провинций российской коммунистической империи, которой реально была БССР. Только серп с молотом с тех символов убрали, так как российская империя уже перестала быть коммунистической.

Тогда белорусы отстояли свою независимость на многочисленных и смелых уличных акциях. Теперь и режим заявляет о готовности отстаивать суверенитет. Но при этом сохраняет колониальную символику и преследует независимую.

Может потому, что готов в любой момент, как только сильно припечет, вернуться к торговле независимостью страны? Других логических объяснений не находится».