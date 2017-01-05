Организатора успешного благотворительного проекта записали в «тунеядцы» 8 5.01.2017, 18:20

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Алексей Щедров

Государство решило поживиться за счет приюта для бездомных.

Организатор приюта для бездомных в деревне Александровка Алексей Щедров получил "письмо счастья" из районной налоговой инспекции, сообщает сайт bchd.info.

У человека, который пять лет назад создал уникальный приют для бездомных и удерживает его за счет пожертвований, помощи фермеров, священников и верующих, требуют выплатить за 2015 год 360 рублей (около 180 долларов) «за тунеядство».

«Это абсурд, - говорит Алексей Щедров. - Где было это государство, когда я собирал бездомных? Помогает оно хотя бы сейчас, когда приют создан?»

«Нет, они требуют еще и заплатить им. Из каких средств? Отнять у бездомных те крохи, которые они имеют с пожертвований? За что?!» - задается вопросом он.