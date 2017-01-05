«Креатив» от властей: царь Николай II будет проводить экскурсии по Могилеву 12 5.01.2017, 18:29

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Белорусские историки назвали инициативу чиновников «убогой».

«Могилевоблтурист» разработал для гостей областного центра новый туристический маршрут «Прогулка с Николаем II по Могилеву».

Выбор исторической личности обусловлен тем, что во времена Первой мировой войны в городе некоторое время находилась ставка Николая II.

В роли последнего российского императора выступает переодетый экскурсовод, который должен водить туристические группы, смотреть с ними военную хронику тех лет и т.д..

Расчет прежде всего на российских туристов — первая группа на экскурсии уже побывала.

«Идея создания такого маршрута возникла не случайно, — цитирует БелТА директора туристического предприятия «Могилевоблтурист» Елену Карпенко. — В жизни последнего российского императора город сыграл роковую роль. В августе 1915 года из города Барановичи в Могилев переместилась Ставка Верховного главнокомандующего российской армии. А в марте 1917 года здесь была поставлена точка в многолетнем царствовании династии Романовых. С переездом Ставки город на Днепре, можно сказать, стал временно резиденцией царской семьи. Во время отдыха император любил совершать автомобильные и пешие прогулки по городу и его окрестностям. Вот такое путешествие с посещением знаковых объектов, где бывал частенько Николай II, предложат сейчас и гостям. Это будет полноценная 3-4-х часовая экскурсия, которую планируют запустить весной текущего года… На днях состоялась первая апробация тура с элементами анимации и попытка увидеть город Могилев и его историю через призму восприятия царя и святого (в начале века император и убиенные члены его семьи были канонизированы православной церковью)».

Выбор исторической личности уже вызвал недоумение у кругах историков.

«Это сведение великой истории города до убогости, — заявил «Нашей Ниве» доктор исторических наук Александр Кравцевич. — Первая мировая — это империалистическая война, развязанная в том числе Россией, в том числе Николаем II. От нее ничего хорошего белорусы не имели, а только погибали. Нечем здесь хвалиться. И я бы сказал, что само рождение такой идеи — даже не русификация, а уже последствия русификации местного чиновничества».

Кравцевич говорит, что по Могилеву можно составить десятки интереснейших маршрутов, которые бы раскрывали все величие истории города.

«Что говорить, если у этого города была даже собственная архитектурная школа в XVII веке — могилевское барокко, когда западноевропейское культурное течение принимало православную форму. Такого нигде в мире не было! И это только один пример, свидетельствующий об уникальности города», — сказал Кравцевич.

Примерно такого же мнения придерживается и Олег Трусов — кандидат исторических наук и археолог.

«Как говорят российские ученые, в Могилеве Николай II проиграл февральскую революцию, но для нашей страны такая фигура неудачна — все эти расстрелы белорусов, кровавое воскресенье… Это отрицательный персонаж, я против. Мне кажется, это очередное проявление русского мира. Получается, русские туристы будут ехать сюда, но вместо местной истории и колорита им подсовывают тезис, мол, Могилев — это русский город. Вон, мол, здесь же император жил, почти два года была неофициальная столица, здесь почти Россия. Я это так вижу», — сказал Трусов и иронично добавил, что если экскурсию решат оставить, то для равновесия нужно переодеть другого экскурсовода в костюм Леоновича.

(Иосиф Леонович — могилевский бургомистр, который в 1661 году поднял город на восстание против московских оккупантов, в результате чего за один день горожане убили 7 тысяч стрельцов — за этот поступок город получил современный герб от короля Яна Казимира — ред).

«С Могилевом связана уйма уникальных личностей: это и печатники, и художники. При этом достаточно персон, не связанных с политикой. Ващенко, Шмидт, Бялыницкий-Бируля — пусть наряжают простого художника и тот рассказывает о людях, которые покинули значительный вклад в нашем и российском искусстве», — подытожил Трусов.

Сама же директор «Могилевоблтуриста» Елена Карпенко в комментарии «Нашей Ниве» сказала, что выбор личности продиктован прежде всего прагматикой.

«В прошлом году только российские туристы принесли доход в 40 тысяч долларов — а это основная часть. Я сориентировалась на российского туриста, выбирая личность. Им интересно то, что связано с Николаем Романовым — он у нас почти два года прожил, есть что показать: и хроника, и экспозиция в музее. Нужно, чтобы было увлекательно и интересно для туристов. Что касается белорусских туристов — то они ездят отдельно, не через нас», — сказала директор.

«Но мы открыты для предложений, — продолжила она. — Кого вы нам предлагаете еще переодеть в костюмы? Мы прислушаемся и к историкам. Я буду рада идеям — это же самое дорогое в нашем деле».