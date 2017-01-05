Почему Путин не хвастается своими «успехами» 4 Леонид Бершидский, nv.ua

5.01.2017, 18:59

Хозяин Кремля пытается доказать россиянам, что думает о них, а не о мировом господстве

Можно было бы ожидать, что президент России Владимир Путин будет хвастаться своими достижениями после «удачного» 2016 года. Но во время своей традиционной пресс-конференции в конце года Путин выглядел скорее уставшим, чем довольным своим «триумфом». Он также переключил свое внимание с геополитики - сферы, в которой он, казалось бы, преуспевал в этом году - на мелкие внутрироссийские вопросы. Это было мудро: Путин понимает, что его успехи не являются окончательными.

Может, человеком года Путина и не назовешь, но он точно был троллем года. Если истории о российском вмешательстве в избирательную кампанию в США правдивы, он успешно посмеялся над американской демократией, ткнув ее носом в ее недостатки. Если же они не правдивы, то тем лучше для Путина. В таком случае, ему удалось показать себя как серьезную угрозу, не пошевелив и пальцем. Когда во время конференции его спросили о выборах, он посмеялся над демократами, как над жалкими неудачниками, которые винят "внешние факторы" в своих провалах, вернув обвинение, которое не раз бросали ему самому американские эксперты по России.

Предполагаемое участие Путина в избрании Дональда Трампа также помогло ему принять «устрашающий» вид в глазах Европы. Немецкое правительство полагает, что он может попытаться помешать выборам, запланированным на 2017 год. Австрийские националисты отправились в паломничество в Москву, чтобы подписать "договор о сотрудничестве" с путинской партией Единая Россия. Оба фаворита французской президентской гонки - фанаты Путина.

Путин, в отличие от многих его сторонников, не проявил особой радости относительно победы Трампа

Украина надежно застряла в замороженном конфликте, а ее политическая система, похоже, шатается, так как президент Петр Порошенко и его команда оказались такими же постсоветскими правителями, как и их предшественники. Во время пресс-конференции Путин заявил, что мост, который строится в оккупированный Крым, будет полезен для Украины после нормализации отношений с РФ. Он также потроллил безвизовый режим, введение которого запланировано на следующий год, сказав, что европейцам нужно дать украинцам разрешение на работу, так как именно за этим украинцы поедут в ЕС.

В Сирии Путин помог президенту Башару Асаду одержать победу в Алеппо, изменив баланс сил и минимизировав влияние США. Как результат, ближневосточные силы, включая союзников США, стали впервые после распада СССР воспринимать его как серьезного игрока в регионе. Саудовская Аравия пошла на сделку с Россией по сокращению производства нефти - еще три года назад подобное казалось невозможным.

И Путину не пришлось платить за это высокую цену. Россия потеряла в Сирии всего 25 людей и тратила от $2.5 до $4 млн в день - скромные суммы, учитывая, что оборонный бюджет РФ на этот год составил $51 млрд.

Так почему же Путин, казалось, был не настроен праздновать в конце года? Одной из причин может быть то, что российский президент пока не получил реальных плодов своих якобы успехов.

Путин, в отличие от многих его сторонников, не проявил особой радости относительно победы Трампа. Неизвестно, как непостоянный миллиардер будет строить свою политику в отношении России и насколько его будут сдерживать враждебные представители демократического и республиканского истеблишмента. То, что Трамп выбрал дружелюбного по отношению к России кандидата на пост госсекретаря, вызвало скептическое отношение со стороны Сената. Планы Путина относительно санкций за действия в Украине неизвестны - он не говорил о них с момента размытого ответа на вопрос репортера в июле. В 2017 Путин может построить дружеские отношения с Трампом, но может и резко разругаться с ним.

ЕС только что продлил санкции против России до июля. Путин пытался доказать неэффективность санкций путем продажи акций компании консорциуму американского союзника Катара и компании Glencore, которую финансирует итальянский банк Intesa. Но в последний момент у банка, похоже, появились сомнения относительно политически рискованной сделки. Она казалась успехом Путина, но в 2017 может провалиться.

Желание Украины вырваться из орбиты России так же сильно, как и во время революции 2014 года. Несмотря на непопулярность правительства, маловероятно, что следующее будет пророссийским. Оно может быть даже более радикально националистическим, чем власть Порошенко. Пока Путину удалось дестабилизировать соседа, но не взять его под контроль.

Сирийский успех также сомнителен. Путин надеется установить перемирие, чтобы Россия, Турция и Иран помогли враждующим сторонам заключить сделку. Но для этого необходимо будет победить Исламское государство - непростая задача - и усадить стороны за стол переговоров. Это достижение закрепило бы репутацию Путина как волшебника внешней политики, но пока оно кажется столь же далеким, как межгалактические путешествия. Путин усилил позицию своего союзника Асада в переговорах, которые могут не состояться - или оказаться столь же неэффективными, как и предыдущие попытки принести мир в Сирию.

Кроме того, экономическая ситуация в России остается крайне неустойчивой. Бюджет 2017 основан на $40 за баррель российской нефти, и если ОПЕК не сможет обеспечить обещанное сокращение производства или если США увеличат добычу нефти из сланцев, Россию может ожидать еще один год экономического спада и сокращения расходов. Россияне терпели экономические трудности последние два года, но еще один год без особых хороших новостей может подорвать даже, казалось бы, неоспоримое преимущество Путина на президентских выборах в 2018 году. Путин сделал все возможное, чтобы управлять финансами России расчетливо, и 2016 не был плачевен для валютных резервов страны, но это не была блестящая антикризисная стратегия.

Возможно, именно поэтому Путин говорит о мелких российских проблемах - дорогах, окружающей среде, росте потребления дешевого алкоголя, опасного для жизни - а не о геополитических достижениях. Он пытается сказать россиянам, что думает о них, а не о мировом господстве. Геополитика помогла Путину укрепить свою популярность внутри страны, и если в следующем году удача от него отвернется, ему нужно иметь возможность продемонстрировать хотя бы относительное улучшение жизни населения.

Леонид Бершидский, nv.ua