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Налог для квартиросдатчиков в Брестской области существенно вырос

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  • 5.01.2017, 19:12

Ставки налога для квартиросдатчиков выросли в среднем на 12%.

В Брестской области ставки подоходного налога при сдаче внаем жилых и нежилых помещений физическими лицами выросли с 1 января в среднем на 12%.

Соответствующее решение принял областной «совет депутатов» 16 декабря 2016 года, сообщает БелТА. Сегодня оно опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Повышение вызвано индексацией с 1 января 2017 года базовых ставок подоходного налога в фиксированных суммах на 12,6% согласно изменениям в Налоговом кодексе.

Размер ставок подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах разнится по городам и территориям. Так, при сдаче внаем жилого помещения, садового домика или дачи в Бресте их владельцу придется ежемесячно выплачивать Br27 (до повышения было Br24).

В Барановичах и Пинске ставка равна Br20 (было Br18), в городах районного подчинения и поселках городского типа - Br10 (было Br9), в иных населенных пунктах и территориях - Br7. Соответственно выросли фиксированные суммы подоходного налога при сдаче внаем физическими лицами нежилых помещений. Новые ставки будут применяться при уплате подоходного налога на февраль 2017 года.


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