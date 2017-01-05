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Пацу-Вацу взяли в международный ТВ-проект

  • 5.01.2017, 19:26

Говорить космический персонаж будет на нескольких иностранных языках.

Космический персонаж станет главным героем международного ТВ-проекта. Говорить он будет не только на белорусском и русском, но и на французском, испанском и английском языках. Об этом рассказал французский продюсер Майк Партуш, пишет citydog.by.

— Идея появилась у меня давно, я искал куклу, похожую на Чебурашку. И, когда я увидел Пацу-Вацу, он показался мне идеальным. Я хочу, чтобы этот герой заговорил из Беларуси на французском, испанском и английском языках, чтобы его понимали во всем мире, — объяснил Майк.

А кукловод Александр Куприянов рассказал, что в проекте не будет политики и пошлости.

— Не секрет, что многие дети сегодня увлекаются гаджетами и детскими телеканалами, на героев которых порой смотреть страшно. Мы будем сеять доброе и вечное, — отметил Александр.

В новом проекте у Пацы-Вацы появятся инопланетные родственники: сначала брат Протто, а потом родители и другие близкие. Это даст авторам больше возможностей для развития проекта.

Паца-Ваца был звездой белорусского телевидения. Многие мальчишки и девчонки считали его лучшим ведущим.

По сюжету, этот инопланетянин скитался по Вселенной в поисках спасения для своей планеты, гибнущей от скуки. Прилетев на Землю, он подружился с девочкой, которая познакомила его с мультипликацией. Паца-Ваца понял, что именно хорошие мультфильмы могут спасти его родину, и начинает вести межгалактические мультитрансляции.

В свое время программа «Мультиклуб» (ведущей которой и был Паца-Ваца) обошла в рейтинге многие детские передачи, уступив место лишь «Ералашу» и «Дисней-клубу».


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