Правозащитник: Налоговая рассылает «тунеядцам» обычный спам 1 5.01.2017, 19:35

В профсоюз РЭП уже обратились 17 человек, которые получили извещения об уплате налога и планируют оспаривать это решение.

Жительница поселка Октябрьский Елена Луцкович получила из налоговой сообщение о том, что должна уплатить сбор на финансирование государственных расходов, но платить не стала, а написала в районную инспекцию МНС жалобу, где указала, что требование инспекции считает неправомерным, нарушающим ее право не подвергаться принудительному труду, пишут naviny.by.

Принуждение к труду

Руководитель организации «Молодые демократы» Елена Луцкович работала бухгалтером в одной из коммерческих организаций в поселке Октябрьский. В 2014 году на местных «выборах» выставила свою кандидатуру в «депутаты». Руководитель об этом знал, ничего против ее общественной деятельности и выдвижения в местные «депутаты» не имел.

Однако после «выборов» объяснил Елене, что вынужден с нею расстаться, так как руководство района поставило перед ним выбор — сохранить бизнес или уволить Луцкович. Елена говорит, что вредить своим коллегам не хотела, поэтому написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Другую работу найти в поселке практически невозможно. Предложения с зарплатой чуть более двух миллионов рублей она не рассматривает.

Налоговая ожидаемо признала ее «тунеядцем» и потребовала оплатить сбор в размере 20 базовых величин.

Елена Луцкович пошла в инспекцию и МНС по Октябрьскому району. Там ей пытались объяснить, как можно избежать уплаты налога. Например, предоставить справку о том, что она имеет личное подворье, с которого живет, или доходы семьи не превышают бюджета прожиточного минимума на человека.

«По сути, мне предложили ходить с протянутой рукой по кабинетам. Однако суть моего обращения иная — я настаиваю, что декрет нарушает мои права. Поэтому я написала в МНС жалобу, в которой отметила, что требование инспекции МНС считаю неправомерным, нарушающим мое право не подвергаться принудительному или обязательному труду», — рассказала Елена Луцкович.

Елена считает, что ее принуждают к труду, так как в случае отказа от уплаты сбора она будет привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере от двух до четырех базовых величин или административного ареста сроком до 15 суток с обязательным привлечением к выполнению общественно-полезной работы.

Луцкович отметила в жалобе, что «применение требований, содержащихся в декрете № 3, противоречит статье 23, ч. 4 статьи 41 Конституции Республики Беларусь, статье 8 Международного пакта о гражданских и политических правах, статье 2 Конвенции МОТ № 29 о принудительном труде».

Она просит аннулировать извещение МНС и не применять к ней положения декрета № 3.

Налоговая рассылает спам?

Таких людей, как Елена Луцкович, немало, отметил активист профсоюза РЭП Андрей Стрижак. По его словам, в независимый профсоюз РЭП уже обратились 17 человек, которые также получили извещения о необходимости уплаты налога и планируют оспаривать это решение.

Среди обратившихся — девушка, недавно окончившая высшее учебное заведение и не сумевшая найти работу, мужчина, работающий без оформления в России. Есть примеры, когда извещения налоговой получили люди, которые работают, но неполный рабочий день.

«Создается впечатление, что мы наблюдаем спам-рассылку налоговой инспекции, а декрет вовсе не направлен на тех, кто действительно не работает. Это не борьба с «тунеядством», это налоговый сбор, который, как показали обращения, готовы уплачивать не все, кого пытаются принудить», — отметил Стрижак.

Он обратил внимание, что пока нет ни судебной практики, ни практики принудительного взыскания сбора, а значит, и непонятно, что будет делать государство, если люди не станут платить.

Профсоюз РЭП активизирует кампанию против использования принудительного труда в Беларуси, исходя из того, что принудительный труд запрещен Конвенцией МОТ, которую наша страна ратифицировала.

«Фактически, вводя сбор «за тунеядство», людей принуждают работать под угрозой наказания. При этом каждый человек, который живет в Беларуси, так или иначе участвует в финансировании государственных расходов, вне зависимости от того, работает он или нет (оплата НДС при походах в магазин, топливный сбор на АЗС и т.д.)», — отметил Стрижак.

Правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко обращает внимание на то, что принудительный труд — это любой труд против воли человека или под страхом наказания. Именно к такому труду декрет и принуждает.

По состоянию на середину декабря 2016 года налоговые органы направили 72,9 тыс. извещений на уплату сбора гражданам, не участвующим, по мнению государства, в финансировании госрасходов. При этом сбор уплатили 10,8 тыс. граждан. От плательщиков сбора поступило 3,2 млн рублей.

В МНС обращают внимание, что при получении извещения на уплату сбора гражданин вправе представить в налоговый орган документы или пояснения, свидетельствующие об отсутствии у него обязанности по уплате сбора.

Как защититься от посягательств налоговой инспекции?

Специалисты профсоюза РЭП советует не опускать руки и пытаться отстаивать свои права в рамках существующих возможностей и действующего законодательства.

Чтобы избежать различных репрессивных мер, например, ограничения выезда из страны, налог можно заплатить, а затем начать обращаться в инстанции по факту неправомерности его начисления, обратил внимание Леонид Судаленко.

«Мы рекомендуем в случае несогласия уплачивать налог использовать всевозможные средства правовой зашиты, начиная с обращений в налоговую инспекцию и заканчивая судами. А затем при нерешении проблемы обращаться в Комитет по правам человека ООН по факту принуждения к труду. Отмечу, что правительство нашей страны в прошлом году заявило, что будет внимательно рассматривать проблему соблюдения прав человека. Утвержден межведомственный план по реализации рекомендаций Универсального периодического обзора на 2016-2019 годы. Мы призываем не опускать руки. Конечно, нельзя ничего гарантировать, но за свои права надо бороться», — сказал Леонид Судаленко.