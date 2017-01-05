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Белорусского штангиста поймали на употреблении сразу четырех видов допинга

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  • 5.01.2017, 19:59

Все результаты спортсмена, показанные в период с 8 сентября по 4 ноября 2016 года, аннулированы.

20-летний белорусский штангист Станислав Ладорный дисквалифицирован на 4 года за употребление запрещенных препаратов. Как сообщает tut.by со ссылкой на официальный сайт Национального антидопингового агентства, отсчет дисквалификации начался 4 ноября 2016 года.

Молодой спортсмен из Речицы основательно подошел к употреблению фармакологии — в его анализах обнаружены следы сразу 4 запрещенных препаратов — экзогенных ААС (метандиенон (S1.1A), анастрозола (S.4.), мельдония (S.4.) и эндогенных ААС (S1.1B).


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