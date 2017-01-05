Мнение очередника: Арендное жилье — это мышеловка! 5.01.2017, 20:16

В связи с очередным подорожанием арендного жилья минчане задумываются, целесообразно ли терять очередь.

Простоять на учете нуждающихся 25—30 лет, получить от государства арендную квартиру и отдавать за ее съем половину или треть месячной зарплаты — каждый год на такой вариант в Минске добровольно соглашаются сотни очередников. Ведь не у всех есть средства на строительство собственной квартиры. В то же время в связи с очередным подорожанием арендного жилья некоторые минчане начинают задумываться, целесообразно ли терять очередь. Дискуссия на эту тему завязалась сегодня на форуме onliner.by.

«Есть ли смысл влезать в эту кабалу? Стоимость аренды растет, «коммуналка» растет… Сейчас в нашем городе за аренду гос. «двушки» нужно платить 130 рублей. Аренда у частника уже не многим дороже, — пишет пользователь P-trav. — Сколько бы ни говорили сторонники госаренды о всех плюсах этого жилья, я вижу три четких минуса. 1. Цены регулирует государство по своим соображениям. 2. Снятие с учета нуждающихся. 3. Эти квартиры никогда не станут вашими. Делать в ней хороший ремонт? А потом локти грызть после выселения?

Я понимаю, что люди, вступившие на этот путь, сейчас закидают меня тапками. Это простая самозащита. Но откройте глаза и взгляните трезво на вещи. Арендное госжилье — мышеловка.

Мало кто думает с далекой перспективой. С кем ни общался из получивших в аренду госжилье, все как один надеются на разрешение приватизации, переход договора найма по наследству, на другие мистические подарки государства. Когда начинаю говорить о том, что, возможно, этого никогда не будет, что цена аренды может значительно вырасти — ответ один: мы надеемся на лучшее…

Я ни в коем случае не осуждаю людей, получивших такое жилье. Я просто не вижу смысл получать его именно на данный момент. Конечно, разные бывают ситуации в жизни... Я тоже задумаюсь об аренде, если у меня появится ребенок. Но пока мы вдвоем с женой — можно и у частника снимать, ибо нет привязанности к конкретному месту жительства».

Действительно ли цены на государственное арендное жилье стали догонять среднерыночные? Журналисты выборочно сравнили предложения от районных администраций с объявлениями в базе данных сервиса onliner.by по аренде жилья.

Они взяли Чижовку. В октябре 2016 года администрация Заводского района предлагала несколько арендных квартир на улице Голодеда. Сейчас государственная «двушка» площадью 47,2 кв. м стоит 173,69 руб. в месяц ($88,1), «трешка» площадью 61,2 кв. м — 225,21 руб. ($114). Чем ответят частники?

Простенькую «двушку» на Голодеда со старой мебелью в комплекте можно снять за 335 руб., или $170.

Еще один вариант — двухкомнатная квартира за 335,02 руб., или $170.

За трехкомнатную квартиру на ул. Уборевича агент просит 482,82 руб., или $245.

Весной прошлого года заселялись арендные новостройки на улице Солтыса в Дражне. За двухкомнатную квартиру площадью 55,2 кв. м очередники платят сегодня 304,7 руб. в месяц ($155), за «трешку» площадью 77,8 кв. м — 429,45 руб. ($218).

Предложения от агентов и собственников на Солтыса ощутимо дороже. К примеру, за «двушку» без наворотов в кирпичном доме просят 453,26 руб., или $230.

Много арендного жилья сдавалось в квартале «Магистр», что недалеко от развязки МКАД и проспекта Независимости. За двухкомнатные квартиры там платят примерно 215—250 руб. в месяц ($110—130).

В соседнем Уручье за захудалые «двушки» просят в два раза больше, но такие квартиры быстро «улетают». Один из наиболее бюджетных вариантов, найденных нами среди «двушек», — квартира с довольно свежей мебелью на Городецкой возле парка за 492,68 руб., или $250.

Объективный факт: государственное арендное жилье сегодня примерно в два раза дешевле частных съемных квартир. Стоит ли экономия потери места в очереди нуждающихся? Взвешивая свои финансовые возможности, каждая семья делает самостоятельный выбор. Как бы ни ползли вверх цены, а на многие арендные квартиры, в особенности в новостройках, претендуют сотни минчан.