Найдена самая высокая собака в мире 5.01.2017, 20:26

Фредди, четырехлетний датский дог из Великобритании, официально признан самой высокой собакой в мире.

Клэр Стоунмен, гордая владелица пса, поделилась этой приятной новостью в конце декабря, когда представители Книги рекордов Гиннеса объявили ее любимца мировым рекордсменом, пишет сайт 120.su.

Рост Фредди составляет 103,51 сантиметра, а если он встанет на задние лапы, то, естественно, будет еще выше — целых 225,55 сантиметров. Пес из Великобритании немного не дотянул до предыдущего рекордсмена, дога по кличке Зевс из Мичигана (США), умершего в 2011 году. Рост Зевса составлял 111,76 сантиметров.

Для Клэр достижение ее питомца стало большой наградой за все трудности, которые ей пришлось пережить, когда Фредди был маленьким. Он родился на пару недель раньше, и, естественно, требовал очень тщательного ухода и неусыпной заботы. Кроме того, щенок явно отставал в росте, и Клэр боялась, что он всегда будет слишком маленьким для дога.

Неудивительно, что сейчас самый большой пес в мире обладает завидным аппетитом. Его хозяйка тратит на еду для Фредди около 123 фунтов в неделю. Особенно рекордсмен любит мясо цыплят и арахисовое масло на тостах в качестве лакомства.

Клэр добавила, что еще до своего официального признания Фредди всегда привлекал к себе много внимания. На прогулках на него оборачиваются все прохожие, а некоторые автомобилисты даже притормаживают, чтобы получше рассмотреть такую замечательную собаку.