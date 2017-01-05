В отчете ЦРУ о кибератаках на США упомянуты важные чиновники РФ 5.01.2017, 20:32

Американские разведслужбы предоставили Бараку Обаме отчет о кибератаках накануне президентских выборов в США.

Барак Обама получил в четверг, 5 января, секретный отчет американских разведслужб об иностранном вмешательстве в выборы президента США, сообщает dw.com.

«По нашей оценке, только самые высокопоставленные российские чиновники могли санкционировать недавние кражи и раскрытие данных с прицелом на выборы», - озвучил перед Сенатом совместное заявление разведслужб директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, передает агентство AFP. Впрочем, по словам Клэппера, действия российских хакеров не повлияли на итоги выборов.

«Россия - главная угроза для США»

Американские спецслужбы считают, что Кремль за последние годы стал проводить «более агрессивную стратегию в киберпространстве». По мнению авторов доклада, Россия «представляет главную и постоянно растущую угрозу» правительству США, а также военным, дипломатическим и коммерческим операциям страны, равно как критической инфраструктуре Соединенных Штатов.

На слушаниях в Сенате выступили также директор Агентства национальной безопасности (АНБ) Майкл Роджерс и замглавы Пентагона Марсель Леттре.

Кроме того, по их словам, Китай продолжает осуществлять кибершпионаж за правительством США, американскими партнерами и компаниями.

Трампа проинформируют 6 января

Будущий президент США Дональд Трамп будет проинформирован о содержании отчета разведслужб 6 января. Незасекреченная часть доклада будет обнародована спустя несколько дней, сообщили источники в администрации США.

9 декабря Обама поручил спецслужбам расследовать серию хакерских атак в предвыборный период и распорядился предоставить соответствующий отчет до конца своего президентского срока - 20 января 2017 года.