В отчете ЦРУ о кибератаках на США упомянуты важные чиновники РФ
- 5.01.2017, 20:32
Американские разведслужбы предоставили Бараку Обаме отчет о кибератаках накануне президентских выборов в США.
Барак Обама получил в четверг, 5 января, секретный отчет американских разведслужб об иностранном вмешательстве в выборы президента США, сообщает dw.com.
«По нашей оценке, только самые высокопоставленные российские чиновники могли санкционировать недавние кражи и раскрытие данных с прицелом на выборы», - озвучил перед Сенатом совместное заявление разведслужб директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, передает агентство AFP. Впрочем, по словам Клэппера, действия российских хакеров не повлияли на итоги выборов.
«Россия - главная угроза для США»
Американские спецслужбы считают, что Кремль за последние годы стал проводить «более агрессивную стратегию в киберпространстве». По мнению авторов доклада, Россия «представляет главную и постоянно растущую угрозу» правительству США, а также военным, дипломатическим и коммерческим операциям страны, равно как критической инфраструктуре Соединенных Штатов.
На слушаниях в Сенате выступили также директор Агентства национальной безопасности (АНБ) Майкл Роджерс и замглавы Пентагона Марсель Леттре.
Кроме того, по их словам, Китай продолжает осуществлять кибершпионаж за правительством США, американскими партнерами и компаниями.
Трампа проинформируют 6 января
Будущий президент США Дональд Трамп будет проинформирован о содержании отчета разведслужб 6 января. Незасекреченная часть доклада будет обнародована спустя несколько дней, сообщили источники в администрации США.
9 декабря Обама поручил спецслужбам расследовать серию хакерских атак в предвыборный период и распорядился предоставить соответствующий отчет до конца своего президентского срока - 20 января 2017 года.