Жительница Барановичей: Минимальная зарплата в Люксембурге - 2500 евро в месяц 38 5.01.2017, 20:50

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Анастасия Каравайцева год назад переехала из Барановичей в Люксембург.

Девушка рассказала intex-press.by о том, как устроена жизнь в университете, в который поступила, почему в Люксембурге каждый должен знать больше двух языков и зачем она ездит за продуктами в соседнюю Францию.

Анастасия Каравайцева окончила БарГУ, два года работала в Лицее №1 учителем английского языка.

О переезде и о том, что удивило

Университет Люксембурга считается очень престижным. В следующем году он планирует войти в топ-50 лучших университетов мира, поэтому образование здесь хорошего качества. Я решила поступить туда еще и потому, что сестра живет недалеко – во Франции.

Сначала было тяжеловато привыкнуть, что все говорят на разных языках. Без знания языков в Люксембурге не выживешь. Даже чтобы устроиться работать водителем, нужно говорить минимум на двух иностранных. Здесь есть люди, владеющие 5–6 языками и говорящие на них каждый день – это считается нормальным. В стране три официальных языка: люксембургский, немецкий и французский. Но многие говорят еще на английском, итальянском. Почти половина жителей Люксембурга – иностранцы. Взять хотя бы мою группу: есть студенты из Бразилии, Пуэрто-Рико, Украины, Чехии, Польши.

Анастасия Каравайцева в одном из городов Люксембурга – Виандене. Там находится одноименный средневековый замок.

Своеобразное мультинациональное общество. Еще одна яркая черта Люксембурга – он всегда строится. В регионе, где я живу, не осталось ни одного свободного места на карте, все уже застроено.

Об учебе

Моему университету всего 10 лет. Учебное здание новое, 20-этажное, современное, в нем даже есть эскалаторы. Лекции ведут преподаватели из разных стран: Франции, Швейцарии, Британии.

Студенты постоянно принимают участие в разных мероприятиях. Я получаю специальность «Международная коммуникация», недавно участвовала в семинаре по переводу, который проходил в Европейском парламенте. Была очень большая конференция, из всех стран мира приезжали терминологи, переводчики.

О работе и условиях жизни

В Люксембурге достаточно высокий уровень жизни. Здесь есть все для того, чтобы реализовать себя, несмотря на то, что страна маленькая. Конечно, нужно найти хорошую работу. Минимальная зарплата на полную ставку составляет 2300-2500 евро в месяц.

Я тоже работаю. Сейчас устраиваюсь в одну компанию административным помощником. Единственный минус – студенты могут работать только на полставки и 10 часов в неделю. Минимальная зарплата в стране за 1 час составляет 12 евро. Если посчитать, то в месяц выходит 480 евро. Этого мне хватает на оплату общежития и продукты.

О тратах

Стипендии в университете нет, но стоимость обучения ниже, чем в Беларуси: за семестр – 200 евро. За общежитие плачу 350 евро в месяц. Оно новое, у каждого отдельная комната. 40 евро отдаю за проездной на все виды транспорта. Поскольку страна маленькая, все ездят на автобусах и поездах. Цены на жилье от 800 евро и выше, в зависимости от региона, есть квартиры и по 2500 евро. На продукты в месяц максимум можно потратить 150 евро, минимум – 80, не считая расходов в барах и кафе.

В Люксембурге продукты дороже, чем в соседних странах, поэтому я часто езжу закупаться во Францию, иногда в Германию – это полчаса на автобусе. Курица во Франции стоит 3 евро, а в Люксембурге – 5. Хлеб в Люксембурге стоит 1-1,5 евро, бутылка вина – от 5 евро. Студенты почти всегда обедают в кафе университета, обед стоит 3,5 евро и состоит из трех блюд.

Есть в Люксембурге русские рестораны и магазины. Там продают пельмени, молочные продукты, крупы, спиртное. Видела там даже белорусские творог, глазированные сырки, водку. На водку цены космические. А те же сырки, например, стоят по 1,5 евро, гречка – 2 евро.

О людях

Среди местных жителей много людей в возрасте. Они общительные, культурные, к приезжим относятся спокойно, наверное, уже привыкли к ним. Они очень любят спорт. Если идешь по улице и видишь, как бегает 80-летний дедушка, то в этом нет ничего удивительного. Вообще в стране часто проводятся спортивные праздники, марафоны, студенты тоже в них участвуют. Еще государство очень продвигает люксембургский язык. Чтобы получить вид на жительство в этой стране, сейчас нужно сдать экзамен на знание этого языка.