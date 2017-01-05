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Литовский евродепутат: БелАЭС упоминается в каждой резолюции Европарламента

  • 5.01.2017, 21:01
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В строительстве Островецкой АЭС существует ряд недостатков.

Евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс сообщил «Белсату», что вскоре в Островец может приехать специальная группа представителей Европейского парламента.

«В каждой резолюции Европарламента упоминается строительство Островецкой АЭС. Но Лукашенко удалось скрыть этот вопрос от европейских политиков», - говорит евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

По словам инициатора создания специальной неформальной группы по БелАЭС в Европарламенте, возглавляемой представительницей «зеленых» из Германии Ребеккой Хармс, в ближайшем будущем планируется визит членов этой группы в Островец.

«Мы видим ряд недостатков в строительстве АЭС. Надеюсь, что Беларусь понимает важность ответственного диалога с соседями и ЕС », - заявил Авштравичюс.

Евродепутат отметил, что строительство БелАЭС не в тренде энергетической политики Европы.

«В Европе отходят от ядерной энергетики. Беларусь идет в обратном направлении. Мне трудно понять почему так происходит. Есть ли в этом какая-то стратегия?», - задается вопросом Пятрас Ауштрявичюс.


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