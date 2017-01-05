Витольд Ващиковский: Польша перестает быть членом НАТО второй категории 3 5.01.2017, 21:15

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Витольд Ващиковский

Фото: EPA

В январе в Польшу прибудет тяжелая танковая бригада США.

По словам министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, благодаря решениям саммита НАТО в Варшаве, Польша перестает быть «членом Альянса второй категории», передает «Радио Польша».

В апреле в Ожише в Варминьско-Мазурском воеводстве будет развернут батальон американских солдат при участии военнослужащих из Румынии и Великобритании. Кроме того, в январе в Польшу прибудет тяжелая танковая бригада США.

Министр иностранных дел Польши отметил, что американцы появятся в Ожише уже «в ближайшие дни».

«Кто-то сомневается, что Дональд Трамп выполнит обязательства США. Я хочу подчеркнуть, что мы находимся в тесном контакте с американцами и до последнего времени не было ни одного признака того, что новая администрация США намеревается изменить предварительные решения. Это доказательство того, что они будут реализованы», - отметил Ващиковский.

Уже завтра, 6 января, в немецкий порт Бремерхафен будет доставлено вооружение 3-й тяжелой бригады сухопутных войск США, в том числе танки типа «Абрамс» и бронетранспортеры «Брэдли».

Позже американская бригада будет переброшена на полигоны в Дравско-Поморске и Жагань. В феврале американцы будут уже окончательно распределены по намеченным локациям в Болгарии, Польше и Румынии.