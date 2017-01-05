закрыть
5 января 2017, четверг, 23:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Витольд Ващиковский: Польша перестает быть членом НАТО второй категории

3
  • 5.01.2017, 21:15
  • 6,097
Витольд Ващиковский
Фото: EPA

В январе в Польшу прибудет тяжелая танковая бригада США.

По словам министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, благодаря решениям саммита НАТО в Варшаве, Польша перестает быть «членом Альянса второй категории», передает «Радио Польша».

В апреле в Ожише в Варминьско-Мазурском воеводстве будет развернут батальон американских солдат при участии военнослужащих из Румынии и Великобритании. Кроме того, в январе в Польшу прибудет тяжелая танковая бригада США.

Министр иностранных дел Польши отметил, что американцы появятся в Ожише уже «в ближайшие дни».

«Кто-то сомневается, что Дональд Трамп выполнит обязательства США. Я хочу подчеркнуть, что мы находимся в тесном контакте с американцами и до последнего времени не было ни одного признака того, что новая администрация США намеревается изменить предварительные решения. Это доказательство того, что они будут реализованы», - отметил Ващиковский.

Уже завтра, 6 января, в немецкий порт Бремерхафен будет доставлено вооружение 3-й тяжелой бригады сухопутных войск США, в том числе танки типа «Абрамс» и бронетранспортеры «Брэдли».

Позже американская бригада будет переброшена на полигоны в Дравско-Поморске и Жагань. В феврале американцы будут уже окончательно распределены по намеченным локациям в Болгарии, Польше и Румынии.


Мнение

Росатомовская АЭС в Беларуси - изначально политический проект
Росатомовская АЭС в Беларуси - изначально политический проект Андрей Ожаровский
Когда закончится «везение» Кремля
Когда закончится «везение» Кремля Александр Гольц
У Лукашенко шансов нет
У Лукашенко шансов нет Лев Марголин
Год Путина. Шампанское перед стратегическим поражением
Год Путина. Шампанское перед стратегическим поражением Виталий Портников


Интервью

Наталья Радина: Идет процесс отстранения Лукашенко от власти
Наталья Радина: Идет процесс отстранения Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле