Белорусские власти не договорились с РФ о тарифах на транзит нефти 4 5.01.2017, 21:28

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В связи с этим, белорусская сторона утвердит размер тарифов на транспортировку нефти и введет их с 1 февраля 2017 года.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси заявило 5 января, что не пришло к согласию с российской стороной относительно размера тарифов на транзит нефти.

«Уполномоченные органы в области тарифного регулирования Беларуси (Министерство антимонопольного регулирования и торговли) и России (Федеральная антимонопольная служба) также не пришли к согласию по размеру индексации тарифов», - сообщает БелТА.

В ведомстве заявили, что в соответствии с методикой изменения тарифов на услуги по транспортировки нефти по территории Беларуси достигнута договоренность о размере индексации тарифов между «Транснефтью» и ОАО «Полоцктранснефть Дружба» на 11,76%. Однако не достигнута договоренность между «Транснефтью» и ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

В соответствии с методикой, в случае отсутствия договоренности нет, белорусская сторона утверждает размер тарифов на транспортировку нефти с вводом их в действие с 1 февраля 2017 года.

В результате Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси приняло 30 декабря прошлого года постановление, согласно которому прежние тарифы на услуги «Полоцктранснефть Дружба» по транспортировки нефти увеличены на 11,76%, а на услуги «Гомельтранснефти Дружба» - на 7,7%.

Эти тарифы действуют до конца марта, сообщает РИА Новости.