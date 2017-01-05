Названы лучшие автомобили для городской жизни 6 5.01.2017, 21:42

Облегчить автожизнь в городе может правильно подобранный автомобиль.

Условия мегаполиса все больше влияют на жизнь автомобилистов. Плотный трафик, проблемы с парковкой и далеко не дешевый бензин – неполный перечень факторов, с которыми водитель сталкивается каждый день. Облегчить автожизнь в большом городе может правильно подобранный автомобиль. Так согласно результатам украинского конкурса «Авто Лидер 2017» были выбраны три автомобиля идеально подходящих под роль ситикара на каждый день, пишет сайт autonews.com.ua.

3 место: Fiat 500

Реинкарнация легендарного Fiat 500 оказалась такой успешной, что без особых изменений машина выпускалась c 2007 до 2016 года. Но и сейчас обновления внешности скорее косметические, ведь стиль неоретро обеспечивает Fiat 500 невероятное сочетание современности и исторического шарма. В нынешнем году у модели изменилась решетка и фары, которые обзавелись дневными ходовыми огнями. В Украине акцент сделали на версии с 1,2-литровым мотором (69 л.с.) и автоматической пятиступенчатой коробкой передач. Зато уж в декоре вариантов с лихвой: от цветов раскраски авто и элементов декора, до цветов и фактур оснащения салона. Такому разнообразию позавидует иной представительский седан.

2 место: Smart Forfour

Пятидверная версия хэтчбека получила новую внешность в 2014-м, но до украинского рынка добралась лишь во втором квартале 2016 года. Новый forfour получил полутораобъемный кузов с расположенным над задней осью моторным отсеком и ячейку безопасности Tridion новой генерации. На украинском рынке smart forfour предлагается в четырех вариантах оснащения с возможностью выбора одной из двух силовых установок. Под полом багажника может быть установлен 1,0-литровый «атмосферник» мощностью 71 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой «механикой», или 0,9-литровый бензиновый турбо мощностью 90 л.с. с новым 6-ступенчатым «роботом» twinamic, оборудованным двумя сцеплениями.

Первое место: Hyundai i20

Второе поколение модели субкомпактной модели i20 получило выразительный и «взрослый» по сравнению с моделью-предшественником дизайн. Машина выдержана в фирменной стилистике Hyundai Fluidic Sculpture 2.0. Характерной чертой дизайна нового i20 стала задняя кузовная стойка с темной вставкой. В том, что выглядит автомобиль очень по-европейски, нет ничего удивительного: создавали его в немецком подразделении компании в Рюссельхайме.