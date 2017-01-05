Как на Прибайкалье белорусские традиции чтут 2 5.01.2017, 22:08

Переселенец из Беларуси фактически в одиночку белорусизировал деревню в Иркутской области.

Олег Рудаков из Полоцка живет сейчас в деревне Андрюшино Иркутской области, пишет vkurier.by.

«Может с небольшим преувеличением, но Олег Рудаков фактически в одиночку белорусизировал Прибайкалье. За что получил заслуженное признание в виде зрительских симпатий по итогам онлайн-конкурса национальных объединений Иркутска», - пишет в «Фейсбуке» один из друзей Олега Рудакова.

Надо сказать, что Андрюшино основано белорусскими переселенцами из Витебской и Гродненской губерний в 1903 году. Также иркутский белорусский клуб «Крывічы» удачно продолжает национальные традиции, празднуя и «Жаніцьбу Цярэшкі», и «Каляды».