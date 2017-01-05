Жители Смолевич: Работы нет вообще 5.01.2017, 22:46

Минчане, поверившие в город-спутник, рассказали о своих бедах.

«Утром встал — пили пешком 3 километра до электрички. На улице темень — включаешь фонарик в мобильнике». «Надо к врачу — отпрашивайся с работы или бери отгул». «В детский сад возле дома ребенка не принимают, отправляют в какую-то деревню». Это говорят минчане, поверившие в идею города-спутника и переехавшие в Смолевичи. Переселенцы, привыкшие к комфортной столичной жизни, за прошедшие с момента выдачи ключей полтора года хорошо изучили проблемы небольшого райцентра и охотно согласились рассказать onliner.by о наболевшем. «Это не совсем то, о чем мы мечтали», — говорят некоторые новоселы.

Жильцами первого и пока единственного «спутникового» дома в Смолевичах стали 142 минские семьи — очередники, простоявшие на учете нуждающихся по 25 лет или около того. Условия строительства были весьма заманчивые: 5,8 млн рублей за квадратный метр, льготные кредиты под 6—7% годовых. Причем банк кредитовал не 15, как в Минске, а 20 квадратных метров на каждого человека. «Да это, считай, даром!» — напишут комментаторы и будут почти правы. Только в нагрузку к своим просторным и дешевым квартирам минчане получили ряд проблем, не имеющих свойства разрешаться быстро.

Если раньше первый минский дом одиноко стоял в чистом поле, открытый всем ветрам, то теперь у него появились соседи. Одна многоэтажка уже готова, другая в процессе строительства — это дома для жителей Смолевичей. Обещанной социальной инфраструктуры в виде школы и других объектов пока нет.

На подходе к кварталу журналистами заинтересовывается свора собак. Четвероногие дружелюбно виляют хвостами, обнюхивают рюкзаки. Позже жильцы дома расскажут: бродячих животных становится все больше, они рыскают по дворам, чувствуя себя полными хозяевами, иногда облаивают прохожих. Не раз поступали звонки и в местную службу отлова, и в райисполком. Время идет — меры не приняты.

200 рублей в месяц только на дорогу

Впрочем, собаки — это мелочь. Есть у переехавших из Минска проблемы посерьезнее. Главная из них — транспортная.

— Без машины в Смолевичах жить очень трудно, почти невозможно, — говорит одна из бывших минчанок Екатерина. — Наш дом стоит будто на краю света. Школа, супермаркет, поликлиника, железнодорожная станция находятся на расстоянии 3—4 километров. И до сих пор не организовано нормальное автобусное сообщение со всеми этими объектами.

— Хорошей и денежной работы в Смолевичах почти не найти. Потому большинство из нас по-прежнему работает в Минске, — присоединяется к разговору Светлана. — При этом машины есть далеко не у всех. Вот представьте, что у некоторых смена начинается ни свет ни заря. Это значит, в семь утра надо уже быть на предприятии. А первая маршрутка из Смолевичей прибывает в Минск в 7:20. Единственный способ выбраться отсюда рано утром — электричка. Но в пять-шесть утра ни автобусы, ни маршрутки по городу не ходят. Остается пилить пешком 30—40 минут от дома до железнодорожной станции. Местами отсутствуют тротуары, местами не горят фонари. Включишь фонарик мобильника — и вперед.

Во время подготовки статьи журналисты связались с заместителем председателя Смолевичского райисполкома Николаем Парамоновым, курирующим вопросы транспорта. Он заверил, что проблема с утренним подвозом людей к электричке решена буквально на днях. Однако жильцы говорят об обратном. Ни вчера, ни накануне автобусов не замечали…

Обычная электричка едет до Минска примерно час, билет стоит 72 копейки. «Штадлер» домчит за полчаса, но билет обойдется в 1,04 рубля. Дороже всего маршрутка — 2,5 рубля в один конец. Ездить на машине вдвоем получается даже дешевле, чем на маршрутке, — примерно 5 рублей в день, если оставлять машину в районе станции метро «Уручье». Если же работа где-то в центре Минска, то ежедневные расходы на топливо составят 7,5—8 рублей (в месяц — около 200 рублей только на дорогу).

Брать отгул, чтобы попасть к врачу

Вторая по значимости проблема — районная поликлиника. Привыкшие к столичным стандартам медобслуживания бывшие минчане жалуются на небольшой штат врачей, дефицит узких специалистов, сокращенный режим работы и другие приметы провинциальности.

— Когда ребенку исполнился месяц, пришли на плановый осмотр, и нам пришлось сдавать анализы в одном кабинете со взрослыми пациентами. Я с грудным ребенком, а рядом чихающие люди с температурой. Когда спросила, почему в одном кабинете берется кровь у взрослых и детей, мне сказали, что другой возможности нет, — вспоминает Екатерина. — С тех пор ездим в Минск в платную поликлинику. Дорого, но так спокойнее.

— Поликлиника находится на другом конце города — добираться неудобно. Узких специалистов не хватает. Нет, например, детского невропатолога. Многие врачи принимают только в первую половину дня, — говорит Ирина, еще одна жительница «минского» дома. — Знаю, людям приходится отпрашиваться с работы или даже брать отгул, чтобы попасть на прием к врачу. И еще одна проблема — в Смолевичах нет ни одной круглосуточной аптеки. Некоторые аптеки работают только до 19:00 с перерывом на обед, а по выходным закрыты.

«На место в саду не рассчитывайте…»

Рядом с домом — современный детский сад с бассейном. Хоть в чем-то местным жителям повезло.

— Повезло, но не всем, — уточняет Екатерина. — Мест хватило тем, кто оформлял детей в сад при заселении дома. У нас ребенок родился этим летом. Когда писали заявление, нам сказали: на место в этом саду не рассчитывайте. Предложили садик на другом конце города.

— А нам — в Кривой Березе. Это деревня в 3 километрах, — говорит еще одна экс-минчанка. — Ребенку 2 года. Возим на машине. Машина сломалась — ребенок сидит дома.

Школа от дома далеко. Утром детей забирает специальный автобус, после уроков — или родители на своих машинах, или дети идут домой через полгорода сами. Продленка есть только в 1-м классе.

— Знаете, проблемы нас сплотили, — не унывают жильцы. — Многие семьи сдружились и приходят на выручку друг другу. Забрать детей из школы, подкинуть до поликлиники, взять соседей в попутчики до Минска — все это в порядке вещей. Правда, режим работы у всех разный и подстроиться порой трудно.

Вакансии: фельдшер — 290 рублей

Большинство трудоспособных жильцов дома продолжают ездить на работу в Минск, убивая каждый день уйму времени на дорогу. А ведь вспомним: инициаторы превращения Смолевичей в город-спутник декларировали создание тысяч новых рабочих мест. Появились ли достойные предложения?

Собеседники, с которыми журналисты общались, говорили: «Работы нет вообще». Не поверив на слово, журналисты заглянули на сайт райисполкома, где обнаружился список вакансий, актуальный на 2 декабря 2016 года. В документе — более 200 позиций.

В самих Смолевичах работы действительно мало. Зарплаты низкие. Местное райпо ищет бармена со скользящим графиком работы за 350 рублей в месяц. Территориальному центру социального обслуживания требуется социальный работник — 120 рублей. Районная больница подыскивает фельдшера — 290,5 рубля, а частное предприятие готово предложить столяру оклад в 400 рублей. Много вакансий у ОАО «Смолевичи Бройлер» (правда, птицефабрика расположена в поселке Октябрьский): ветеринарному врачу обещают платить 450, системному администратору — 450 рублей, грузчику в убойном цеху — 500 рублей.

Есть предложения и от резидентов Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Нужны специалисты в сфере строительства и даже белые воротнички. Иностранное предприятие «Пекин Юни-БелКонстракшн Груп» приглашает арматурщиков, каменщиков и асфальтобетонщиков на зарплату 420 рублей.