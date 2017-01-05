Ученые: Вода - источник силы для работы сердца 5.01.2017, 22:57

Названы три важные причины пить воду.

Вопрос о том, что же важнее в рационе вода или еда, постоянно находится на обсуждении. Однако ученые выяснили и доказали, что эта бесцветная жидкость, не обладающая запахом и не включающая в свой состав ни одной калории — продукт номер один, пишет orthodox.od.ua.

Вода как источник силы для работы сердца

В состав крови человека входит жидкая часть, которая носит название — плазма, и три вида кровяных клеток. Нехватка воды способна вызвать уменьшение в крови жидкой части, что спровоцирует процесс сгущение крови. Подобные изменения — предвестники образования тромбов, которые, как уже всем известно, перекрывают сосудистые просветы и приводят к инсульту либо инфаркту.

Специалисты выяснили еще один малоприятный факт: вода в дефиците снижает объем крови, циркулирующей по организму, и нарушает тем самым способность сердца правильно сокращаться. Рекомендация только одна — увеличить количество потребляемой ежедневно воды до 2 литров. Если время года — это изнуряющая жара, то 3 литра просто необходимо выпивать каждый день.

Диета на воде, или как похудеть без затрат

Желудок достаточно просто обхитрить, так как он реагирует исключительно на объем заполнившей его пищи. В отличие от человека желудок не лакомится сладкой едой, не ждет жирных продуктов и не заботится о калориях. Для любого человека это всего лишь своеобразный «контейнер», куда в качестве топлива поступает еда.

Грамотный подход к приему пищи поможет похудеть. Для этого перед каждым употреблением тех или иных продуктов заблаговременно необходимо выпивать примерно один стакан простой воды. Так легко снизить уровень ежедневно потребляемых калорий.

Вода — борец с вирусами и другими инфекциями

Регулярный контроль над количеством потребляемой воды способствует частому увлажнению слизистых. И глотка, и полость рта, носа будут в этом случае увлажнены. Влажные слизистые — преграда на пути вирусов и целого ряда микробов, атакующих организм.

Примечательно, что ученые классифицировали достоинства воды, сопоставив их с семью чудесами Света. Так, вода способна надолго обеспечить здоровьем мозг, кожу сделать упругой и нежной, пищу заставить перевариваться без нарушений, артериальному давлению быть всегда в норме, крови не давать сгущаться, снизить вероятность образования в почках камней, мочевой пузырь защитить от развития ряда заболеваний.