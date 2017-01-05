Что конфискуют у экс-главы футбольного арбитража Беларуси 5.01.2017, 23:03

Андрей Жуков

Сегодня в суде Центрального района Минска был оглашен приговор Андрею Жукову, уличенному в шести взятках на общую сумму $650.

Помимо лишения свободы сроком 5 лет в исправительной колонии усиленного режима и штрафа в размере 500 базовых величин (11 500 рублей), подсудимому экс-главе судейского департамента БФФ Андрею Жукову назначили полную конфискацию личного имущества, пишут naviny.by.

Конфискации подлежат:

денежные средства в сумме 167 тысяч неденоминированных рублей и 1000 долларов США, два мобильных телефона «Samsung», телевизор «Samsung», духовой шкаф «Candy», стиральная машина «Candy», наручные часы «Байер Леверкузен», кольцо из металла белого цвета, кольцо из металла желтого цвета, цепочка с крестиком из металла желтого цвета, наручные часы «Romanson», варочная панель «Electrolux», СВЧ- печь «Samsung», телевизор «Philips», автомобиль «Volkswagen Touran», капитальное строение и земельный участок в Лепельском районе, изолированное помещение по проспекту Рокоссовского в Минске, а также денежные средства на счетах в «Технобанке» и «Альфа-банке».

Напомним, что в ходе следствия Жукову было предъявлено обвинение по ч. 1, 2 ст. 430 (Получение взятки, получение взятки повторно) УК Беларуси, а затем и по ч. 2, ст. 426 (Превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности).

По мнению обвинения, за назначение судей на определенные матчи Андрей Жуков брал взятки в размере $ 100−200.

Отметим, что Жуков компенсировал ущерб, составивший 912 белорусских рублей.