Минчане о рождественском турнире Лукашенко: Народные деньги профукивают 16 5.01.2017, 23:18

Жители столицы возмущены бессмысленным разбазариванием денег из бюджета.

Накануне в спортивном комплексе «Чижовка-Арена» диктатор открыл рождественский международный турнир любителей хоккея на призы Лукашенко. И сам стал на коньки, чтобы разбить сборную Объединенных Арабских Эмиратов, которая не очень сильно сопротивлялась, передает «Белсат».

Пока хоккей – любимая забава правителя, белорусы наверняка будут вынуждены смотреть турниры и следить за тем, как уплывают деньги из государственного бюджета, когда экономика во все большем кризисе.

Не слишком ли дорого для экономического кризиса в Беларуси проводить такие мероприятия? Журналисты расспросили прохожих на улицах столицы.

«Лучше бы деньги пошли на лечение детей, а не с народа собирали. Профукивают народные деньги», – высказывается прохожий.

«Белорусский хоккей меня не интересует, так как это уровень дворового хоккея», – говорит мужчина.

По мнению спортивного обозревателя Александра Путило рождественский турнир навязчивый.

«Все новости начинаются с этого хоккея. Транслируются эти матчи, а это дорого. На экранах в городе, хотя мне кажется это лишнее», – говорит Александр Путило.