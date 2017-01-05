Барак Обама подвел итоги своего пребывания в Белом доме 1 5.01.2017, 23:30

Президент США заявил, что при нем была заложена новая основа для развития страны.

Так Барак Обама подвел итоги двух сроков своего пребывания в Белом доме в своем письме по случаю окончания президентских полномочий, передает «Радио Свобода».

«Главной привилегией всей моей жизни было служить вашим президентом. И, готовясь передать эстафету и стать простым гражданином, я с гордостью хочу сказать, что мы заложили новый фундамент для Америки. Мы сами сможем писать будущее», - заявил Обама, выражая надежду на то, что «лучшие дни еще впереди».

В своем послании он перечислил ряд достижений своей команды, начав с улучшения экономической ситуации и непрекращающегося уже в течение многих месяцев роста количества рабочих мест.

Президент США также напомнил об уничтожении главы террористической группировки «Аль-Каида» Усамы бен Ладена, о выводе войск из Ирака и о сокращении присутствия в Афганистане.

Говоря о внешней политике, он в первую очередь отметил нормализацию отношений с Кубой.