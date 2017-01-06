Дальнобойщики таранили шлагбаумы на платной трассе в Петербурге 4 6.01.2017, 8:00

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Фото: ars_ves

Участники акции протеста на трассе Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге заявили, что не собираются оплачивать проезд по дороге.

Около 15 дальнобойщиков протаранили шлагбаумы на платной трассе Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило "Эхо Москвы".

Протестующие водители заявили, что не собираются оплачивать проезд по трассе, которая построена в том числе на бюджетные деньги.

Журналист "Эха Москвы" Арсений Веснин в Twitter уточнил, что после тарана шлагбаумов дальнобойщики блокировали проезд. При этом, как заявил журналист, водители оставили несколько полос.

"Половину въездов протаранили дальнобойщики. Оставили несколько, их открыли бесплатно. Водители говорят, что добились своего. Но стоят", – написал Веснин.

Западный скоростной диаметр, по данным "Настоящего времени", строился больше 10 лет и открылся в декабре 2016 года при участии президента РФ Владимира Путина.

Южный участок трассы разделен на две тарифных зоны, северный – на три. В ночное время проезд в первой тарифной зоне Южного участка для легковых автомобилей стоит 20 рублей (около 9 грн), в дневное время – 45 рублей (около 20 грн), а для грузовых автомобилей с четырьмя и более осями – 150 рублей (около 66 грн). Во второй тарифной зоне легковые автомобили в ночное время платят 10 рублей (около 4,5 грн), в дневное время – 35 рублей (15,4 грн), а грузовые автомобили – 120 рублей (около 52,8 грн).