Новогодний триллер 63 Ирина Халип

6.01.2017, 8:04

12,286

Ирина Халип

Когда новый год начинается со стрельбы, это заставляет задуматься.

Журналисты ищут свидетелей и пытаются сами установить истину, потому что от МВД ждать правды бессмысленно. Общество хочет ответов на простые вопросы. Действительно ли милиционер, расстрелявший в новогоднюю ночь минчанина Андрея Гавроша, пришел в его квартиру один, - или все-таки их было трое? Правда ли, что минчанин был пьян и лез в драку, - или просто открыл дверь на звонок и получил пулю в грудь? Почему милиционер оставил раненого истекать кровью и спокойно курил во дворе? Что говорят служебные инструкции и в каких пунктах они были нарушены? Откуда впоследствии взялись эти будто бы травмы у сотрудника милиции?

Вопросов много, и ответы на каждый из них очень важно получить. Но у меня возник после этой истории совершенно другой вопрос. Если даже предположить, что официальная версия МВД верна, то почему личный состав милиции находится в такой чудовищной физической форме? Если трезвый милиционер оказался не в состоянии справиться без стрельбы с пьяным безоружным гражданином, вы представляете, каким задохликам поручено охранять общественный порядок?

Допустим, мы живем в сказке, где принято доверять телевизору и официальным пресс-релизам. И нам говорят: в новогоднюю ночь в одной квартире громко играла музыка, туда приехал милиционер, ему открыл пьяный гражданин, полез в драку, вел себя агрессивно, и милиционер пальнул из пистолета. И мы в это поверили. Так ведь история в изложении МВД - еще страшнее. Неужели милицейское руководство этого не понимает?

Объявить, что, дескать, в доблестные ряды случайно затесался оборотень, теперь он ответит по всей строгости закона, пойдет под суд, полетит из рядов, поедет зону топтать, выплатит компенсацию семье пострадавшего, после чего будет четвертован на главной площади города, - это было бы еще полбеды. Во всяком силовом ведомстве такое очень редко, но случается, - даже в правовых государствах.

Но утверждать, что стрелявший был прав, потому что других способов совладать с пьяным и безоружным у милиции, оказывается, нет, - это приговор. Смертный приговор всей белорусской милиции. Высшая мера наказания. Оказывается, с точки зрения МВД, личный состав милиции – это сборище желеобразных рыхлых слабаков, не способных ни к чему, кроме как нажимать на курок. Будьте уверены, в служебных документах вы найдете описания многих часов физической подготовки, сдачи нормативов, получения спортивных разрядов – в общем, по бумагам у них все в порядке, как в Центризбиркоме. Но реальность – вот она, в двери звонит и тут же стрельбу открывает. Потому что страшно и сил физических нет – разве что на избиение женщин и детей хватает. И этих слабаков с оружием мы зачем-то содержим.

Мы с вами платим им, кроме зарплат, кучу надбавок – за звания, за выслугу лет, плюс квартальные-премиальные-отпускные-лечебные, да еще тринадцатые зарплаты. За что – за умение пальнуть из пистолета по безоружному? Так давайте сэкономим бюджетные деньги. Если, к примеру, раздать табельное оружие развеселой компании девчонок из ближайшего ночного клуба, они совершенно бесплатно, ради удовольствия, будут держать в страхе весь город. Ровно в 23.00 в домах будут выключаться не только телевизоры и музыкальные центры, но и свет. Граждане будут читать с фонариками под одеялом и следить, чтобы даже кровать не скрипнула, а то приедут эти, на каблуках и с пистолетами, да устроят пальбу. Новый год будут праздновать тоже под одеялами и с фонариками, шепотом напевая «В лесу родилась елочка». Зато сколько денег в бюджете останется – хватит и долги за газ отдать, и учителям зарплаты повысить, и еще немного на дома престарелых останется. Но нет, вся эта милицейская гвардия с ее полной боевой импотенцией остается на нашем содержании и расширяется, гостеприимно принимая в свои ряды всех убогих, кому очень хочется «из пистика пульнуть». Впрочем, государство на всех своих уровнях именно из таких и состоит. К счастью, не всем «пистики» раздают.

По закону закрытых сообществ выходит, что если обычному белорусскому гражданину вдруг придется на далеком острове спасаться от племени каннибалов, он предпочтет это делать не в компании милиционера-соотечественника, а в обществе любого маньяка-убийцы. Даже так будет больше шансов спастись.

Что до новогоднего триллера, то все мы должны сделать два простых вывода. Во-первых, рассчитывать гражданин Беларуси может только на себя, даже при нападении преступников: милиция против них бессильна. Во-вторых, ни в коем случае нельзя открывать дверь, если звонящий говорит «откройте, милиция», - чтобы случайно не схлопотать пулю. Жизнь дороже призрачного законопослушания.

И еще у нас теперь есть новая народная примета: если во дворе жилого дома курит милиционер – значит, он только что стрелял в кого-то из жильцов, и нужно срочно бежать в подъезд: оказывать первую помощь и звонить в «Скорую».

Ирина Халип, специально для charter97.org