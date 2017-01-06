Беларусь ограничила поставки птицы из Украины 6.01.2017, 8:08

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Из-за птичьего гриппа ограничены поставки мяса птицы из Черновицкой области Украины.

Об этом сообщили БелТА в Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода. По данным Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, на территории Черновицкой области Украины зарегистрирован случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

В этой связи с 5 января вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этого региона живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания и разделки птицы.

Все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь вышеуказанной продукции из этой области Украины отменяются.