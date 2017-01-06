Виктор Ерофеев: Мы наблюдаем гулаговский цирк 6.01.2017, 8:17

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Виктор Ерофеев

Власть больше всего раздражают люди, подобные осужденному российскому активисту Ильдару Дадину.

Об этом в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявил российский писатель Виктор Ерофеев.

"Больше всего ее раздражают люди, которые не боятся, не становятся на колени и не молят о пощаде. И, видимо, Дадин как раз из этих людей, которые повели себя мужественно, поэтому подверг себя пыткам и, вообще, всем чудовищным испытаниям, которые до сих пор у нас в ГУЛАГе происходят и, надо сказать, что портят имидж страны на сотни лет. И те, которые говорят, что у нас счастливая история, то, в общем, надо показать этот пример – становится понятно, что не очень", – сказал Ерофеев.

Он отметил, что в ситуации с Дадиным мир становится свидетелем "гулаговского цирка".

"Дадин в ГУЛАГе. ГУЛАГ у нас с 1918 года, в общем, видоизменялся и не в лучшую сторону. Были какие-то попытки реформ во время президентства Дмитрия Медведева, но, по-моему, они далеко не продвинулись. И в общем, мы видим такой гулаговский цирк, который разыгрывается на наших глазах. И прежде всего, это, конечно, свидетельствует о ценности человеческой жизни, о том, за кого власти нас принимают", – добавил Ерофеев.

Дадин – первый и пока единственный осужденный в РФ за нарушение закона о митингах. В 2015 году Басманный суд Москвы приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Позже этот срок был сокращен до двух с половиной лет.

1 ноября 2016 года жена Дадина Анастасия Зотова сообщила, что в карельской колонии ее муж подвергается избиениям и пыткам.

5 декабря представитель Дадина в Европейском суде по правам человека Николай Зборошенко сообщил, что его подзащитного этапировали из карельской колонии в неизвестном направлении. Во ФСИН подтвердили факт перевода, но отказались говорить, куда этапируют активиста.

13 декабря Зотова заявила, что 4 декабря ее супруг находился в Вологде. Затем его этапировали в Киров, а о его дальнейшей судьбе неизвестно. Она добавила, что в Федеральной службе исполнения наказаний информацию о местонахождении мужа ей не предоставили. СМИ писали, что Дадин продолжит отбывать срок в Кировской области.

2 января общероссийское движение "За права человека" направило в Федеральную службу исполнения наказаний России письмо с требованием сообщить о местонахождении Дадина.

4 января заместитель директора ФСИН РФ Валерий Максименко сообщил Зотовой, что Дадина должны доставить в новое место отбывания наказания в течение двух ближайших дней.

По словам уполномоченного РФ по правам человека Татьяны Москальковой, Дадин прибудет к новому месту отбывания наказания 9–10 января.