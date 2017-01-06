Топ-4 полезных совета для удержания формы зимой 6.01.2017, 8:30

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Пытаясь удержать форму на суровой диете, люди не раз терпят фиаско.

А всё из-за недостатка знаний в области диетологии и физиологии, передает ladyhealth.com.ua.

О том, как не набирать вес зимой вы узнаете, прочитав статью.

Топ-4 полезных совета для удержания формы зимой:

1. Структурируйте питание

Вы должны, четко знать, какие продукты, и в каком количестве будете потреблять сегодня. Заготавливайте еду на предстоящий день с вечера, взвешивая и отмеряя порции, который будете есть.

2. Ешьте больше овощей

Овощ, уникальный по своей природе продукт. Ведь на переваривание овощей организм тратит больше энергии, чем потребляет с них. Поэтому отдавайте предпочтение овощной пище. Помните, что свежие овощи на много лучше чем вареные или запеченные, ведь и в сыром виде витамины сохраняются лучше.

3. Занимайтесь физическими упражнениями

Без физической активности поддерживать себя в хорошей форме невозможно. Ведь даже если вы будете держать вес в стабильном режиме, ваши мышцы будут слабеть, приобретая вялый и без форменный вид. Выберите для себя ту физическую активность, которая вам больше всего нравится. Займитесь спортивной ходьбой, тренировками с железом, катанием на роликах, плаванием, греблей, катанием на лыжах.

4. Поддерживайте водный баланс

Вода крайне важна для организма человека. Без воды человек не может активно функционировать. Общее потребление воды в день должно быть около 3 литров. Из них 1,5 литров — чистая природная вода, а всё остальное — соки, чай, кофе.

Не набирать вес зимой довольно легко, главное дисциплина и воля. Придерживайтесь четырех советов, тогда у вас получится держать идеальную форму, даже зимой.