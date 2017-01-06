В Минске во время движения загорелся автобус 3 6.01.2017, 8:34

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Фото: МГУ МЧС

Автобус, следовавший по маршруту «ДС Сухарево-5» — «ДС Кунцевщина», загорелся во время движения.

Как сообщили в Минском городском управлении МЧС, возгорание произошло в 5.56 утра на улице Лобанка. В это время в салоне автобуса № 17 «ДС Сухарево-5» — «ДС Кунцевщина» находилось примерно 15 человек. Ни водитель, ни пассажиры не пострадали.

Фото: МГУ МЧС

В МЧС о пожаре сообщил водитель. Прибывшие по вызову спасатели потушили транспортное средство.

Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания.