Такие суды нам не нужны! 11 Михаил Пастухов

6.01.2017, 8:47

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Михаил Пастухов

Фото: ucpb.org

Создается впечатление, что в наших судах действует организованная преступная группа.

5 января мне довелось побывать на судебном процессе в отношении лидера ОГП Анатолия Лебедько. Что я увидел, прочувствовал и передумал?

За что судили?

В протоколе, составленном органами милиции, А.Лебедько обвинили в том, что «он активно участвовал в проведении пикетирования в составе группы граждан без разрешения Мингорисполкома, с целью выражения своего негативного отношения к трансляции на территории Республики Беларусь телеканала НТВ и возможного закрытия телеканала «Белсат», при этом выкрикивал лозунги «Жыве Беларусь», «Нам не трэба расейская вата, патрабуем эфіру «Белсата», «Лукашэнка сыходзь», «Ганьба».

Словесное обвинение выражалось в юридической квалификации по части 3 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (повторное в течение года нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия).

Описываемое событие произошло 20 декабря 2016 г., когда группа граждан пришла к администрации президента с плакатами в поддержку телеканала «Белсат». При этом они передали в приемную администрации обращение с требованием ««остановить вещание российских пропагандистских каналов, которые подрывают независимость Беларуси, а также включить «Белсат» в сетку вещания в Беларуси, финансировать его за счет государственного бюджета и аккредитовать всех журналистов».

Лебедько был в составе этой группы граждан, однако плакатов не держал, лозунгов не выкрикивал и покинул мероприятие до того момента, когда обращение было передано в администрацию президента.

В этот же день в суде Ленинского района г. Минска судили по тем же обвинениям Павла Северинца и Олега Корбана.

Как проходил суд?

Для суда над А.Лебедько «отвели» достаточно просторный зал судебных заседаний во Дворце правосудия по улице Семашко, 33. Все формальные атрибуты судебной власти в нем присутствовали: массивный стол на подиуме, вмонтированный в стену герб и рядом официальный флаг, «уютная» металлическая клетка, окна с решетками на замках, место для секретаря, прокурора и адвоката, три ряда скамеек для публики.

Судьей в «деле» руководителя ОГП оказался Камушкин Андрей Михайлович. Говорил он тихим невыразительным голосом, видимо, только для секретаря. Тем не менее, А.Лебедько «схватывал» ключевые слова и после разъяснения своих прав заявил судье недоверие. Тот попытался узнать причины. В ответ А.Лебедько произнес спич о «наших судах» (его лучше цитировать в подлиннике, который, надеюсь, у А.Лебедько сохранился в записи на планшете. – Авт.).

Судья Камушкин А.М. ушел «совещаться». Вернулся преисполненный решимости: внутреннее убеждение разрешило ему вести процесс дальше (конечно, интересная метаморфоза нашего правосудия, когда ходатайство о недоверии судье разрешает он сам. Почему бы этот вопрос не рассматривать председателю суда с участием обвиняемого («правонарушителя») и его защитника? – Авт.).

Дальше процесс пошел по накатанной. В зал заседания заходили коротко стриженные и крепко сбитые парни. Они выступали в качестве свидетелей. Первый удивил тем, что на предложение судьи рассказать все известное ему по делу, стал читать принесенный с собой текст. Попытки А.Лебедько прервать этот поток слов были остановлены судьей. Последующие вопросы выявили полную беспомощность свидетеля и ложность его показаний. Второй свидетель слово в слово повторил «сказку» об активном участии политика в несанкционированной акции. Как и первый свидетель, он был отправлен в «нокдаун» конкретными вопросами.

На глазах публики «обвинение» стало рассыпаться как карточный домик. Своим выступлением А.Лебедько разрушил его полностью. Он убедительно показал, что в материалах нет ни одного доказательства его «активного участия» в мероприятии. В завершении он попросил судью истребовать материалы видеосъемки.

Судья удалился на совещание. Ждать его пришлось долго. Вернувшись, он сообщил, что истребовать такую видеосъемку не представляется возможным. На это А.Лебедько заявил, что можно сделать запрос в БелАПАН, Радио Свабоды, корреспонденты которых наблюдали за ходом мероприятия. Судья предложил политику самому решить этот вопрос. Тот ответил, что доказывать факты должны органы обвинения.

Судья снова вышел. Буквально через пару минут он вернулся и зачитал свой вердикт: А.Лебедько признать виновным и подвергнуть штрафу в размере 50 базовых величин. Это был шок для присутствующих в зале. Ведь немногим ранее судья соглашался с тем, что материалы дела надо дополнить видеоматериалами для прояснения ситуации, а потом – принимается решение оштрафовать по максимуму.

Итак, «дело» было сделано: худо-бедно А.Лебедько был в очередной раз признан правонарушителем по ст.23.34 КоАП, и в «закрома власти» направлены 500 долларов. Это значит, что еще один сотрудник милиции получит жалованье на заветном уровне. Такие же «подарки» сделали по результатам судебного разбирательства Павел Северинец и Олег Корбан (кстати, последний опоздал на суд из-за непогоды, а судья не стал его ждать и провел процесс без его участия. – Авт.).

Какие выводы и предложения?

Главный вывод – у нас нет правосудия. Есть судьи в черных мантиях, есть залы судебных заседаний, есть какая-то процедура, есть какие-то решения. Но нет соответствующего содержания, а именно: всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, уважительного отношения к тем, кого судят, непредвзятого и справедливого решения от имени власти.

В данном конкретном случае на глазах публики свидетели – работники милиции продемонстрировали лжесвидетельствование. Судья это видел, понимал и всячески им подыгрывал. Он же уклонялся от установления истины по делу и, вопреки очевидным обстоятельствам, вынес неправосудное решение. Создается впечатление, что в наших судах действует организованная преступная группа, которая занимается фабрикацией дел и выбиванием у граждан денег под прикрытием судебных решений. Остается только выяснить организаторов и заказчиков этого преступного спрута и начать повсеместно возбуждать уголовные дела по фактам организованной преступной деятельности. Можно начинать прямо с сегодняшних дел, где фальсификация очевидна.

В сотый раз стало очевидно, что такие суды нам – гражданам страны – не нужны. Более того, они представляют угрозу для граждан, которые выступают для них разменной монетой и статистическими единицами. Судьи не обладают необходимыми для них качествами: независимостью, непредвзятостью, справедливостью.

Новые суды могут быть созданы только в результате судебной реформы, которая изменит действующую судебную систему и позволит обновить кадровый состав. Радикальным средством для этого может быть избрание судей авторитетным органом на определенный срок. Например, судей высших судов мог бы избирать парламент, а судей нижестоящих судов – местный представительный орган по рекомендации органа судебного самоуправления. Проблема только в том, что пока в стране нет демократического легитимного парламента и самостоятельных органов местного самоуправления. Их надо еще сформировать.

Тем самым, реформирование судебной ветви власти влечет за собой изменение всей системы власти. Начало этому процессу могут положить конституционные преобразования и демократические выборы. После этого дойдет дело и до судов, которые получат больше гарантий независимости.

Мы – группа граждан – выступаем за реформирование всей системы правоохранительных органов, судов и тюремной системы на принципах демократического правового государства и с учетом опыта европейских стран. Присоединяйтесь к нашей инициативе! Будем вместе заниматься обустройством нашего устаревшего госаппарата.

Михаил Пастухов, доктор юридических наук, профессор, специально для charter97.org