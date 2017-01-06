В Красноярске четыре человека скончались от коктейля «Тайм аут» 9 6.01.2017, 9:01

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Коктейль продавался в киосках в 1,5-литровых пластиковых бутылках.

В Красноярске четыре человека скончались в результате отравления алкогольным коктейлем «Тайм-аут». Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР), передает Lenta.ru.

Тела были обнаружены в четверг, 5 января, около 23:00 в комнате общежития в Кировском районе города. Погибшие — 32-летний мужчина, две его сестры в возрасте 23 и 22 лет, а также 38-летняя женщина.

«Все они в течении дня распивали спиртное, в том числе алкогольный коктейль "тайм-аут", который приобрели в павильоне», — уточнили следователи. По информации портала «НГС.Новости», напиток направлен на экспертизу. Известно, что коктейль продавался в 1,5-литровых пластиковых бутылках.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В декабре в Иркутске от отравления средством для ванн «Боярышник» скончались 77 человек. Судмедэкспертиза показала, что 74 из них отравились метиловым спиртом, остальные пострадали от приема значительной дозы этилового спирта.