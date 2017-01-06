Байден - Трампу: Пора становиться взрослым и проявить себя 2 6.01.2017, 9:10

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Американская разведка предоставила неопровержимые доказательства вмешательства РФ в избирательный процесс в США.

Избранному президенту CША Дональду Трампу "пора становиться взрослым". Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью телеканалу PBS, комментируя посты будущего главы государства в Twitter с критикой американских политиков и государственных деятелей.

Он отметил, что Трамп - президент и "должен что-то делать". Байден призвал Трампа проявить себя.

Вице-президент назвал "вызывающим беспокойство" тот факт, что будущий глава государства продолжает поддавать сомнениям выводы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США о вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах. По словам Байдена, американская разведка предоставила "неопровержимые доказательства" того, что Россия пыталась повлиять на избирательный процесс.

В то же время Трамп выразил удивление тому, что в прессу попала информация из секретного доклада спецслужб США о кибератаках во время президентских выборов.

"Как NBC получил "эксклюзив по секретному докладу, который он [президент США Барак Обама] представил?" Кто дал им этот доклад и почему? Политики!", - написал республиканец в своем микроблоге в Twitter.

Помимо этого Трамп задался вопросом, почему Демократическая партия не предоставила доступ ФБР для исследования серверов, которые якобы "были атакованы русскими".

"Как и почему они так уверены во взломе, если они даже не запросили экспертизу компьютерных серверов? Что происходит?", - добавил он.

Ранее сообщалось, что спецслужбы США якобы нашли посредников между Россией и WikiLeaks по письмам Демпартии.