Нефтегазовая война: затишье перед бурей 9 6.01.2017, 9:29

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Вопреки угрозам Минск пока решил не требовать с российских нефтяников дополнительной платы за транзит в размере 20%.

Но специалисты констатируют, что противоречия между союзниками до сих пор не разрешены, передает «Белсат».

«Дело в том, что нерешенность политических моментов оставила нерешенным и нефтегазовый вопрос», - утверждает политический обозреватель Виталий Цыганков.

Конфликт нанес большой экономический ущерб Беларуси

Как сообщает центральное диспетчерское управление России, в прошлом году Москва сократила поставки нефти в Беларусь примерно на 20%, по сравнению с аналогичным позапрошлым периодом. Согласно сентябрьскому заявлению премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова, это углубило экономический спад Беларуси на 0.3% По итогам года - потери значительно большие.

«В России экономический кризис, в России нет лишних денег и те же хозяйственные субъекты - Газпром, нефтяные компании и другие не собираются лишний раз прощать Беларуси долги. Это во многом поменяло ситуацию, когда экономические вопросы во многих смыслах преобладают над политическими и идейными», - уверен Цыганков.

Лукашенко шантажирует

Лукашенко добивается скидки на газ и увеличения поставок нефти при помощи политических рычагов. Незадолго до нового года глава Беларуси проигнорировал заседание высшего совета Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге, где главы стран-членов должны были одобрить новый Таможенный кодекс союза. Ранее он поставил под вопрос принципиальный подход Беларуси к интеграционным проектам с Россией:

«Свое участие в этих проектах мы будем оптимизировать. Я дал соответствующее распоряжение правительству и администрации президента. Мы сейчас анализируем наше участие в Евразийском экономическом союзе», - сказал Лукашенко.

В России власть Лукашенко под вопросом?

Этот конфликт принципиально отличается от предыдущих тем, что Москва, вероятно, больше не считает власть Лукашенко единственной возможностью держать Беларусь в сфере своего влияния. Российские политологи убеждены, что на этот раз Кремль не собирается поддаваться на его требования увеличить субсидирование возведенной им экономической модели.

Задолженность за российский газ уже полмиллиарда долларов

Согласно агентству «Рейтер», Россия планирует и в этом году поставлять нефть в Беларусь в прошлогодних уменьшенных объемах - 18 миллионов тонн вместо 26-ти, которых требовал Минск. Между тем, задолженность за российский газ достигает уже полмиллиарда долларов.

«Судя по всему, Россия уступать не намерена, она требует, чтобы Минск вернулся к условленной системе, то есть - однозначной капитуляции. Я полагаю, что в ближайшие месяц-два конфликт будет продолжаться и Россия сократит поставки нефти в страну. Пока не на 40%, идет речь о 10% сокращении. Но это тоже шок для бюджета Беларуси», - объясняет политолог Андрей Суздальцев.

Нефтегазовый конфликт между Беларусью и Россией начался в первом полугодии прошлого года. Минск возмущен тем, что российские потребители получают газ по субсидированным ценам и требует таких же субсидий для белорусских производителей, чтобы они могли конкурировать на российском рынке. Когда Москва не согласилась, Беларусь начала платить справедливую, на свой взгляд, цену в одностороннем порядке. Россия настаивает, чтобы Минск платил контрактовую цену.