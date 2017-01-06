Кто построил роскошное посольство Казахстана в Минске? 4 6.01.2017, 9:37

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Фото: tut.by

Сообщение о хищении старшим бухгалтером посольства Казахстана в Беларуси почти 700 тысяч долларов оказалось довольно резонансным.

Ранее сообщалось, что роскошный дворец в престижном месте белорусской столицы, со строительства которого похищены средства, строила малоизвестная компания. Оказалось, нет. Этим проектом занималась фирма главы казахской диаспоры в Беларуси Чермена Шоканова, пишет tut.by.

У бизнесмена довольно интересная биография. Он родился 3 марта 1964 года в селе Большеречье в Омской области, школу окончил в Алматы, авиационное училище — в Минске, высшее военное — в Риге.

— Я службу закончил в Латвии, когда уже фактически развалился Советский Союз. Был уволен из Вооруженных сил по сокращению штатов, а так как моя супруга — из Минска, мы вернулись в Минск, прописались у тещи. Через год я получил гражданство Республики Беларусь. То есть призывался из Советского Союза, а вернулся в Республику Беларусь. И первый свой бизнес я начал с поставки в Беларусь и Смоленскую область России свежемороженой рыбы и консервной продукции, которую привез из Прибалтики, — рассказывал Шоканов в интервью газете «Звезда».

Фото: kz-hconsul.by

С течением времени его компания «Фрелиэйсэксим» заняла одну из лидирующих позиций в Беларуси по импорту, экспорту и оптовой торговле свежемороженой рыбой и морепродуктами. Компания поставляла продукцию на рыбоперерабатывающие предприятия, оптовым торговым компаниям и крупным сетевым гипер- и супермаркетам, а также в ведущие рестораны. Кроме того, компания оборудовала цех и занялась переработкой и изготовлением фасованной продукции из свежемороженой рыбы и морепродуктов.

C 2008 года «Фрелиэйсэксим» активно занимается строительством. Компания возвела торговый центр по ул. Алибегова и бизнес-центр с рестораном и пабом по ул. Лобанка в Минске. Следующим крупным объектом стало строительство нового здания посольства Казахстана в Беларуси. В скором времени планируется завершить долгострой — жилой комплекс в районе Зеленого Луга.

Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Еще одним проектом Шоканова является торговый дом «Минск — Астана» в Казахстане. Главное направление деятельности — экспорт-импорт товаров и услуг из Беларуси в Казахстан и, наоборот, из Казахстана в Беларусь. Однако сходу выстроить бизнес не удалось из-за парада девальваций национальных валют.

Фото: «Звязда»

Все свои активы Шоканов объединил в рамках группы компаний «Дельфин».

Однако только бизнесом работа Чермена Шоканова не ограничивается. Он также известный общественный деятель и меценат. Шоканов является почетным консулом Казахстана в Беларуси, возглавляет международное общественное объединение казахов «Ата-мекен» («Отчий край»).

Фото: kz-hconsul.by

— Нагрузка немаленькая, но в то же время эта деятельность очень полезная для бизнеса, так как дает много информации. Участвую в работе межправительственных комиссий, переговорах, приеме правительственных делегаций из Казахстана, часто бываю с визитами в Астане, и мне как бизнесмену всегда это интересно. Отношения между Казахстаном и Беларусью развиваются очень стремительно, — говорил Шоканов.

Бизнесмен оказывает поддержку детским домам и Белорусской православной церкви.

Фото: kz-hconsul.by

Еще одна слабость Чермена Шоканова — рок-музыка. В конце 90-х он гастролировал вместе с Олегом Спицыным. Потом бизнесмена постигла творческая апатия, и он на 14 лет забросил гитару. Два года назад Шоканов создал свою группу «ЧерМен», записал новый альбом и выступил с рядом концертов.