Морозы ослабеют к середине следующей недели 1 6.01.2017, 9:57

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В Беларусь пришла настоящая зима.

Морозы ослабеют к середине следующей недели, сообщила БелТА заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Светлана Рыбакова.

"В Беларусь пришла настоящая зима. Циклон, который в среду смещался через территорию страны, принес снегопады и метели, землю укрыло снежным покрывалом высотой 5-17 см, в отдельных районах Минской и Гродненской областей высота снега достигает 19-23 см. Циклон медленно уходит в центральные районы России, а в тыл циклону с северными ветрами на территорию нашей страны устремился очень холодный воздух с арктических морей. Температурный фон начал резко понижаться и до конца недели в Беларуси ожидается дальнейшее усиление морозов", - отметила Светлана Рыбакова.

В пятницу морозы усилятся. Кратковременный снег пройдет лишь в отдельных районах, преимущественно по юго-восточной половине страны. Температура воздуха ночью понизится до 19-24 градусов, по Витебской области - до минус 26. Температура днем составит от 16 до 22 мороза. Лишь по юго-восточной половине страны температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах 13-18 со знаком минус.

В субботу и воскресенье будет преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку возможен кратковременный снег. Температура воздуха в ночные часы понизится до 20-27 мороза, по северо-западу при прояснениях до минус 32. Лишь по юго-востоку морозы будут немного слабее - от 15 до 19 градусов. Температура воздуха в субботу днем составит 14-20 мороза, в отдельных районах по северу будет 21-24 градуса. В воскресенье днем температурный фон в основном составит 11-18 градусов, в отдельных районах около 20 мороза.

В понедельник и вторник, 9-10 января, в некоторых районах страны пройдет кратковременный снег, на дорогах гололедица. Морозы начнут немного ослабевать. Температура воздуха ночью прогнозируется минус 13-20 градусов, при прояснениях до минус 25. Днем будет от 8 до 15 градусов, в отдельных районах республики 16-17 мороза, по юго-востоку страны ночные температуры составят 7-12 со знаком минус, днем будет 3-7 мороза.

"К середине недели на территорию страны начнут поступать воздушные массы с Западной Европы, мороз ослабеет", - отметила Светлана Рыбакова. В среду, 11 января, погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления. В отдельных районах страны пройдет кратковременный снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 7-14 градусов, при прояснениях она понизится до 19 градусов, днем будет 5-12 мороза.