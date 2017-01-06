Минфин приостановил действие лицензии «Пенсионных гарантий» 2 6.01.2017, 10:09

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Утверждается, что «Пенсионные гарантии» не устранили нарушения требований законодательства.

Результатам надзора за деятельностью открытого акционерного страхового общества «Пенсионные гарантии» на страховом рынке Беларуси Министерство финансов приостановило действие лицензии указанной организации.

Как сообщила пресс-служба Минфина, ОАСО «Пенсионные гарантии» не устранило выявленные в ходе контрольных мероприятий нарушения требований законодательства о страховании, выразившиеся в превышении норматива расходов на ведение дела, в срок, установленный требованием (предписанием) Министерства финансов от 18.04.2016 №13-2-7/108 (далее – Требование).

В соответствии с Требованием ОАСО «Пенсионные гарантии» предписывалось устранить выявленное нарушение в срок не позднее 01.01.2017, с приложением письменного отчета об его исполнении в Министерство финансов.

В установленный Требованием срок нарушение законодательства о страховании ОАСО «Пенсионные гарантии» не устранены. Отчет о невозможности исполнения Требования представлен страховой организацией в адрес Министерства финансов 28.12.2016. По предварительным данным по итогам работы за 2016 год норматив расходов на ведение дела превышен страховой организацией более чем, на 240,0 тыс. рублей.

В этой связи Министерством финансов согласно приказу от 03.01.2017 №2 принято решение о приостановлении с 11.01.2017 по 16.01.2017 действия выданного открытому акционерному страховому обществу «Пенсионные гарантии» специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00004 (зарегистрировано в реестре лицензий Министерства финансов 19.12.2003 за № 13-00004).