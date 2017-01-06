Под Витебском сломался автобус из Приднестровья, туристы замерзали 3 6.01.2017, 10:25

4,996

В Витебском районе сломался автобус, ехавший из Приднестровья в Санкт-Петербург.

Туристы замерзали — температура воздуха на улице составляла минус 18 градусов.

Как пишет в Фейсбуке представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц, происшествие случилось около 17 часов в четверг около деревни Копти. В автобусе лопнуло левое заднее колесо. В салоне находились 7 пассажиров и 2 водителя. Последние сами пытались отремонтировать тормозную систему и заменить колесо, двигатель был выключен, салон не отапливался.

Сотрудники ГАИ и представители местных властей помогали отогревать иностранцев, пока их транспорт не отремонтировали. Из столовой ближайшей деревни был привезен чай. Ремонт продолжался около часа. После этого гаишники сопровождали автобус в Витебск для диагностики. Через какое-то время туристы продолжили свою поездку в Россию.